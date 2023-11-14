https://ria.ru/20231114/musor-1909448154.html

Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году

Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023

Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году

В лесах Московской области с начала текущего года было ликвидировано свыше 860 мусорных навалов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:59

2023-11-14T18:59

2023-11-14T18:59

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В лесах Московской области с начала текущего года было ликвидировано свыше 860 мусорных навалов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. "С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба. По информации ведомства, самое большое количество навалов устранили на территориях муниципальных образований: Орехово-Зуевский, Истра, Красногорск, Пушкинский и Подольск. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 41 муниципалитете.

https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907945748.html

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московская область (подмосковье), мусор, леса, свалки, отходы