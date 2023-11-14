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Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:59 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/musor-1909448154.html
Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году
Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2023
Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году
В лесах Московской области с начала текущего года было ликвидировано свыше 860 мусорных навалов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:59
2023-11-14T18:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мусор
леса
свалки
отходы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В лесах Московской области с начала текущего года было ликвидировано свыше 860 мусорных навалов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона. "С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба. По информации ведомства, самое большое количество навалов устранили на территориях муниципальных образований: Орехово-Зуевский, Истра, Красногорск, Пушкинский и Подольск. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 41 муниципалитете.
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907945748.html
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московская область (подмосковье), мусор, леса, свалки, отходы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мусор, Леса, Свалки, Отходы

Более 860 навалов мусора ликвидировано в лесах Подмосковья в 2023 году

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиУборка мусора в лесу Подмосковья
Уборка мусора в лесу Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
Уборка мусора в лесу Подмосковья
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В лесах Московской области с начала текущего года было ликвидировано свыше 860 мусорных навалов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
"С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 тысяч кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в 2022 году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, самое большое количество навалов устранили на территориях муниципальных образований: Орехово-Зуевский, Истра, Красногорск, Пушкинский и Подольск.
Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 41 муниципалитете.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МусорЛесаСвалкиОтходы
 
 
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