https://ria.ru/20231114/moshenniki-1909291648.html

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 14.11.2023

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:48

2023-11-14T09:48

2023-11-14T09:48

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Банк России отмечает распространение новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Она особенно активно используется в регионах. Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России", - сообщили в ЦБ. Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета) и выглядят максимально достоверно, отметили в ЦБ. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ. "Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета", - отмечается в сообщении. ЦБ полагает, что описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан - например, создавая поддельные аккаунты друзей в социальных сетях. Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов, и напоминает, что обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html

https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, центральный банк рф (цб рф), россия