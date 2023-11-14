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В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 14.11.2023
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09:48 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/moshenniki-1909291648.html
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 14.11.2023
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников
Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:48
2023-11-14T09:48
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Банк России отмечает распространение новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Она особенно активно используется в регионах. Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России", - сообщили в ЦБ. Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета) и выглядят максимально достоверно, отметили в ЦБ. Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ. "Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета", - отмечается в сообщении. ЦБ полагает, что описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан - например, создавая поддельные аккаунты друзей в социальных сетях. Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов, и напоминает, что обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html
https://ria.ru/20231020/moshennichestvo-1904060080.html
https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

Мошенники создают аккаунты в мессенджерах, маскируясь под сотрудников ЦБ РФ

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Depositphotos.com / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Банк России отмечает распространение новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Она особенно активно используется в регионах. Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России", - сообщили в ЦБ.
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Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета) и выглядят максимально достоверно, отметили в ЦБ.
Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ.
"Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета", - отмечается в сообщении.
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ЦБ полагает, что описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан - например, создавая поддельные аккаунты друзей в социальных сетях.
Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов, и напоминает, что обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.
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