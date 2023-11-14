https://ria.ru/20231114/monument-1909439581.html
Армия Израиля снесла монументы экс-лидера Палестины в лагере беженцев
Армия Израиля снесла монументы экс-лидера Палестины в лагере беженцев - РИА Новости, 14.11.2023
Армия Израиля снесла монументы экс-лидера Палестины в лагере беженцев
Армия Израиля сносит стелы с изображением бывшего палестинского лидера, экс-главы Организации Освобождения Палестины Ясира Арафата в лагере беженцев Тулькарм на РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:22
2023-11-14T18:22
2023-11-14T18:31
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армия Израиля сносит стелы с изображением бывшего палестинского лидера, экс-главы Организации Освобождения Палестины Ясира Арафата в лагере беженцев Тулькарм на Западном берегу, сообщает газета Times of Israel. "Солдаты Армии обороны Израиля при помощи бульдозеров сносят монументы... Ясиру Арафату у входа в лагерь беженцев Тулькарм", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что причины для сноса пока озвучены не были. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, палестина, ясир арафат, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Ясир Арафат, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля снесла монументы экс-лидера Палестины в лагере беженцев
ЦАХАЛ снес стелы экс-лидера Палестины Арафата в лагере беженцев
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Армия Израиля сносит стелы с изображением бывшего палестинского лидера, экс-главы Организации Освобождения Палестины Ясира Арафата в лагере беженцев Тулькарм на Западном берегу, сообщает газета Times of Israel
.
"Солдаты Армии обороны Израиля при помощи бульдозеров сносят монументы... Ясиру Арафату у входа в лагерь беженцев Тулькарм", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что причины для сноса пока озвучены не были.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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