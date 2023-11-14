В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию
Лукашенко: в Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в РФ
Производство молочной продукции. Архивное фото
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране разоблачены преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию, задержано 26 человек.
По данным пресс-службы главы государства, на совещании во вторник в Минске Лукашенко рассказал "о вскрытии преступных схем в молочной отрасли". Поясняется, что о разоблаченной правоохранителями схеме президент рассказал на примере могилевского предприятия "Бабушкина крынка", где несколько лет назад был назначен новый руководитель, который сформировал свою "команду" из числа приближенных знакомых и родственников и начал "новую сбытовую политику".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий… Я просто взял (в качестве примера – ред.) "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - приводит пресс-служба слова президента.
Он отметил, что "отличительной особенностью деятельности владельцев белорусских фирм явилось наличие подконтрольных субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу". "Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко – ред.), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие", - сказал Лукашенко.
По его словам, путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива.
Глава государства подчеркнул, что подобная преступная схема стала возможной, потому что в правительстве не выработана система реализации продукции. "Многие предлагают через биржу все продавать и так далее. Это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятиях. И все началось… с Витебской области… Не дай бог, губернаторов предупреждаю, косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности", - заявил президент.
Лукашенко сообщил, что поручил КГБ переписать всю собственность подозреваемых в преступлении, по его словам, "собственности там немерено". "Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности", - подчеркнул Лукашенко.
По информации пресс-службы, председатель КГБ Иван Тертель сообщил на совещании, что в результате оперативной деятельности было задержано 26 человек, на данный момент 15 арестованы.