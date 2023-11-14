https://ria.ru/20231114/moloko-1909462777.html

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию - РИА Новости, 14.11.2023

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране разоблачены преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию, задержано 26 человек. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T20:34

2023-11-14T20:34

2023-11-14T20:34

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900695161_838:776:3058:2025_1920x0_80_0_0_93874659ff696650afb37048904c40b8.jpg

МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране разоблачены преступные схемы при экспорте молочной продукции в Россию, задержано 26 человек. По данным пресс-службы главы государства, на совещании во вторник в Минске Лукашенко рассказал "о вскрытии преступных схем в молочной отрасли". Поясняется, что о разоблаченной правоохранителями схеме президент рассказал на примере могилевского предприятия "Бабушкина крынка", где несколько лет назад был назначен новый руководитель, который сформировал свою "команду" из числа приближенных знакомых и родственников и начал "новую сбытовую политику". "В результате оперативно-розыскных мероприятий взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий… Я просто взял (в качестве примера – ред.) "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - приводит пресс-служба слова президента. Он отметил, что "отличительной особенностью деятельности владельцев белорусских фирм явилось наличие подконтрольных субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу". "Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко – ред.), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие", - сказал Лукашенко. По его словам, путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива. Глава государства подчеркнул, что подобная преступная схема стала возможной, потому что в правительстве не выработана система реализации продукции. "Многие предлагают через биржу все продавать и так далее. Это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятиях. И все началось… с Витебской области… Не дай бог, губернаторов предупреждаю, косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности", - заявил президент. Лукашенко сообщил, что поручил КГБ переписать всю собственность подозреваемых в преступлении, по его словам, "собственности там немерено". "Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности", - подчеркнул Лукашенко. По информации пресс-службы, председатель КГБ Иван Тертель сообщил на совещании, что в результате оперативной деятельности было задержано 26 человек, на данный момент 15 арестованы.

https://ria.ru/20221010/eksport-1822924958.html

https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко