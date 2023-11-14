https://ria.ru/20231114/moldavia-1909478406.html

Молдавский депутат назвал нейтралитет гарантией мира в стране

Молдавский депутат назвал нейтралитет гарантией мира в стране - РИА Новости, 14.11.2023

Молдавский депутат назвал нейтралитет гарантией мира в стране

Сохранение нейтралитета в Молдавии является залогом мира в стране и в регионе, заявил во вторник секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T22:31

2023-11-14T22:31

2023-11-14T22:36

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КИШИНЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Сохранение нейтралитета в Молдавии является залогом мира в стране и в регионе, заявил во вторник секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне Константин Старыш, представляющий в законодательном собрании "Блок коммунистов и социалистов" (БКС). Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция. "На встречах с депутатами Европарламента депутаты от БКС рассказывают о значимости нейтралитета Молдавии. Мы – спокойная, тихая страна, для которой очень важно сохранить мир. А лучшей гарантией этого, по мнению депутатов, является сохранение постоянного статуса нейтралитета. Для нас это очень важно", - сказал Старыш в эфире кишиневского телеканала ITV, трансляция которого ведется в социальных сетях из-за запрета властей. Депутат выразил обеспокоенность в связи с заявлениями официального Кишинева о необходимости вооружаться. "Власти следует заняться развитием экономики, социального сектора, думать, как повысить благосостояние граждан. Нужно перестать лязгать оружием и произносить милитаристские лозунги чуть ли не каждый день", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что оценка оппозиции, о создавшейся в Молдавии ситуации, находит понимание у ряда политиков в Евросоюзе, но не в руководстве этой организации. "Нас слышат, нас понимают наши коллеги в Европе. Речь идет о левых политиках – партии "Европейских левых", которая представлена во многих парламентах стран ЕС. Мы действуем по принципу - вода камень точит. На встречах, на заседаниях рассказываем, приводим факты. Надеемся, что и до верхов ЕС тоже дойдет, что на самом деле происходит в Молдавии при правлении так называемой проевропейской власти", - добавил депутат. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, молдавия, кишинев, европа, нато, майя санду, евросоюз