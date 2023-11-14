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В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев
В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев - РИА Новости, 14.11.2023
В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев
Решение ЕС направить миссию в Киев для обсуждения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности станет безответственным шагом Евросоюза, который... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:08
2023-11-14T12:08
2023-11-14T12:38
евросоюз
в мире
украина
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил галузин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Решение ЕС направить миссию в Киев для обсуждения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности станет безответственным шагом Евросоюза, который приведет к нагнетанию глобальной напряженности, заявил журналистам заместитель главы МИД России Михаил Галузин."Могу охарактеризовать это как еще один пример безответственной политики ЕС, который, к сожалению, симпатизирует нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым не достигая никаких целей, кроме абсолютно бессмысленного продления агонии этого режима и затягивания конфликта. Такими образом только нагнетая напряженность в Восточной Европе и глобально", - сказал Галузин, комментируя сообщения, что миссия ЕС отправится в Киев в декабре.Дипломат добавил, что решение Брюсселя является "безответственным и авантюрным шагом".
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евросоюз, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин
Евросоюз, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Михаил Галузин
В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев
МИД: решение ЕС направить миссию в Киев поспособствует нагнетанию напряженности