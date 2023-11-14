https://ria.ru/20231114/missiya-1909328992.html

В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев

В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев - РИА Новости, 14.11.2023

В МИД России прокомментировали решение ЕС направить миссию в Киев

Решение ЕС направить миссию в Киев для обсуждения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности станет безответственным шагом Евросоюза, который... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:08

2023-11-14T12:08

2023-11-14T12:38

евросоюз

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил галузин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Решение ЕС направить миссию в Киев для обсуждения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности станет безответственным шагом Евросоюза, который приведет к нагнетанию глобальной напряженности, заявил журналистам заместитель главы МИД России Михаил Галузин."Могу охарактеризовать это как еще один пример безответственной политики ЕС, который, к сожалению, симпатизирует нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым не достигая никаких целей, кроме абсолютно бессмысленного продления агонии этого режима и затягивания конфликта. Такими образом только нагнетая напряженность в Восточной Европе и глобально", - сказал Галузин, комментируя сообщения, что миссия ЕС отправится в Киев в декабре.Дипломат добавил, что решение Брюсселя является "безответственным и авантюрным шагом".

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

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евросоюз, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил галузин