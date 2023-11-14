Рейтинг@Mail.ru
В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:20 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html
В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом
В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 14.11.2023
В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом
Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:20
2023-11-14T17:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
карта "мир"
платежная система "мир"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b7b2b697af71866dc846d08947d4b1.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно, что приводит к организационным расходам и удорожанию безналичных расчетов, поэтому целесообразно развивать эту сеть там, где бывает много туристов из России, заявил РИА Новости Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. "Основная проблема в том, что для установки терминала российским кредитным организациям нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно и каждый раз почти с нуля", – ответил он на вопрос о ситуации с установкой терминалов "Мир" за рубежом. Отсюда, по его словам, следуют ограничения на развитие такой сети: стоимость установки покрывается за счет комиссии, поэтому оборот у торгово-сервисной точки должен быть достаточно большим. "Если взять, к примеру, Турцию, то это могут быть относительно крупные магазины, куда привозят российских туристов в рамках экскурсий, либо торговые центры в районах с высокой проходимостью", – добавил он. "Организационные расходы отражаются на стоимости проведения платежей: в них закладывается увеличенная курсовая разница или комиссия, и в итоге сумма в пересчете на рубли может быть, например, на пять процентов выше, чем при расчетах наличными", – добавил Войлуков. Поэтому, например, в небольшом ресторане ставить такой терминал ради двух-трех операций в день, скорее всего, уже нет смысла: комиссия не может быть настолько большой, заключил он.
https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_76e0051d26ebf6248ee321c3710281e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, карта "мир", платежная система "мир"
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Карта "Мир", Платежная система "Мир"
В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом

АБР: терминалы карт "Мир" за рубежом оправданно ставить там, где много туристов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно, что приводит к организационным расходам и удорожанию безналичных расчетов, поэтому целесообразно развивать эту сеть там, где бывает много туристов из России, заявил РИА Новости Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
"Основная проблема в том, что для установки терминала российским кредитным организациям нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно и каждый раз почти с нуля", – ответил он на вопрос о ситуации с установкой терминалов "Мир" за рубежом.
Отсюда, по его словам, следуют ограничения на развитие такой сети: стоимость установки покрывается за счет комиссии, поэтому оборот у торгово-сервисной точки должен быть достаточно большим. "Если взять, к примеру, Турцию, то это могут быть относительно крупные магазины, куда привозят российских туристов в рамках экскурсий, либо торговые центры в районах с высокой проходимостью", – добавил он.
"Организационные расходы отражаются на стоимости проведения платежей: в них закладывается увеличенная курсовая разница или комиссия, и в итоге сумма в пересчете на рубли может быть, например, на пять процентов выше, чем при расчетах наличными", – добавил Войлуков.
Поэтому, например, в небольшом ресторане ставить такой терминал ради двух-трех операций в день, скорее всего, уже нет смысла: комиссия не может быть настолько большой, заключил он.
Продавец сувенирного магазина - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Расплата за границей: как снимать деньги, с какими картами и валютой ехать
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКарта "Мир"Платежная система "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала