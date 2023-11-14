https://ria.ru/20231114/mir-1909394411.html

В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом

В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом - РИА Новости, 14.11.2023

В АБР рассказали, где стоит ставить терминалы карт "Мир" за рубежом

Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:20

2023-11-14T17:20

2023-11-14T17:20

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

карта "мир"

платежная система "мир"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820190594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b7b2b697af71866dc846d08947d4b1.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Российским банкам при установке терминалов приема карт "Мир" за рубежом нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно, что приводит к организационным расходам и удорожанию безналичных расчетов, поэтому целесообразно развивать эту сеть там, где бывает много туристов из России, заявил РИА Новости Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. "Основная проблема в том, что для установки терминала российским кредитным организациям нужно выстраивать отношения с каждым иностранным банком и торгово-сервисным предприятием отдельно и каждый раз почти с нуля", – ответил он на вопрос о ситуации с установкой терминалов "Мир" за рубежом. Отсюда, по его словам, следуют ограничения на развитие такой сети: стоимость установки покрывается за счет комиссии, поэтому оборот у торгово-сервисной точки должен быть достаточно большим. "Если взять, к примеру, Турцию, то это могут быть относительно крупные магазины, куда привозят российских туристов в рамках экскурсий, либо торговые центры в районах с высокой проходимостью", – добавил он. "Организационные расходы отражаются на стоимости проведения платежей: в них закладывается увеличенная курсовая разница или комиссия, и в итоге сумма в пересчете на рубли может быть, например, на пять процентов выше, чем при расчетах наличными", – добавил Войлуков. Поэтому, например, в небольшом ресторане ставить такой терминал ради двух-трех операций в день, скорее всего, уже нет смысла: комиссия не может быть настолько большой, заключил он.

https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, карта "мир", платежная система "мир"