https://ria.ru/20231114/mir-1909295058.html
Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна
Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна - РИА Новости, 14.11.2023
Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна
Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам "Мир" в ОАЭ, Турции и других странах не противоречит закону, заявил РБК глава... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:07
2023-11-14T10:07
2023-11-14T10:07
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам "Мир" в ОАЭ, Турции и других странах не противоречит закону, заявил РБК глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев."Платежная система "Мир" одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. <…> Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей", — сказал он.Из-за западных санкций платить российскими картами за рубежом практически невозможно, и банки начали устанавливать там терминалы, говорится в статье. Например, продвижение использования QR-кодов для оплаты за границей не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы "Мир", так как это будет считаться транзакцией на территории России, добавил Комлев.По словам главы НСПК, разъяснения могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Чаще всего это касается популярных туристических направлений – Турции и ОАЭ."В любом случае массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет — скорее всего, будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ", — сказала ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.Тем не менее, добавила она, вопрос развития этой системы будет зависеть от того, готовы ли банки взять на себя определённые риски. Давление на партнеров со стороны Запада и боязнь попасть под санкции также стопорит процесс, резюмировала эксперт.Ранее Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html
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экономика, технологии, турция, оаэ, россия, владимир комлев
Экономика, Технологии, Турция, ОАЭ, Россия, Владимир Комлев
Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна
Глава НСПК: установка терминалов для расчетов по картам "Мир" за рубежом законна
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам "Мир" в ОАЭ, Турции и других странах не противоречит закону, заявил РБК
глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
"Платежная система "Мир" одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. <…> Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей", — сказал он.
Из-за западных санкций платить российскими картами за рубежом практически невозможно, и банки начали устанавливать там терминалы, говорится в статье. Например, продвижение использования QR-кодов для оплаты за границей не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы "Мир", так как это будет считаться транзакцией на территории России, добавил Комлев.
По словам главы НСПК, разъяснения могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Чаще всего это касается популярных туристических направлений – Турции и ОАЭ.
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"В любом случае массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет — скорее всего, будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ", — сказала ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.
Тем не менее, добавила она, вопрос развития этой системы будет зависеть от того, готовы ли банки взять на себя определённые риски. Давление на партнеров со стороны Запада и боязнь попасть под санкции также стопорит процесс, резюмировала эксперт.
Ранее Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
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