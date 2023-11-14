https://ria.ru/20231114/mir-1909295058.html

Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна

Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна - РИА Новости, 14.11.2023

Глава НСПК: установка терминалов "Мир" за границей законна

Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам "Мир" в ОАЭ, Турции и других странах не противоречит закону, заявил РБК глава... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:07

2023-11-14T10:07

2023-11-14T10:07

экономика

технологии

турция

оаэ

россия

владимир комлев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850961721_0:273:3078:2004_1920x0_80_0_0_f8f5d9cffb3a2acffe21662e11e19ea7.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам "Мир" в ОАЭ, Турции и других странах не противоречит закону, заявил РБК глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев."Платежная система "Мир" одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. <…> Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей", — сказал он.Из-за западных санкций платить российскими картами за рубежом практически невозможно, и банки начали устанавливать там терминалы, говорится в статье. Например, продвижение использования QR-кодов для оплаты за границей не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы "Мир", так как это будет считаться транзакцией на территории России, добавил Комлев.По словам главы НСПК, разъяснения могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Чаще всего это касается популярных туристических направлений – Турции и ОАЭ."В любом случае массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет — скорее всего, будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ", — сказала ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления "Сколково" Екатерина Семерикова.Тем не менее, добавила она, вопрос развития этой системы будет зависеть от того, готовы ли банки взять на себя определённые риски. Давление на партнеров со стороны Запада и боязнь попасть под санкции также стопорит процесс, резюмировала эксперт.Ранее Кабмин утвердил список из 25 стран, которым разрешат удаленно открывать счета в российских банках. Правительство утвердило перечень из 25 государств, чьи банки имеют право удаленно идентифицировать клиентов в российских финансовых организациях для проведения операций на фондовом рынке: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Заключив соответствующий договор и проверив личность клиента, банк откроет счет, по прибытии в страну выдадут "карту туриста", выпущенную совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Это гарантирует защиту от любых западных санкций, отмечает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

турция

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, турция, оаэ, россия, владимир комлев