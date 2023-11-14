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ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/miny-1909475486.html
ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин
ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023
ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин
ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T22:06
2023-11-14T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецк
стефан дюжаррик
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать данные об использовании таких боеприпасов Киевом в Изюме и Донецке. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада "Landmine monitor 2023" заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним. "Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, каков призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к Киеву в контексте данного доклада. В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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в мире, украина, киев, донецк, стефан дюжаррик, оон, ситуация в днр и лнр, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецк, Стефан Дюжаррик, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, Антониу Гутерреш
ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин

ООН после действий ВСУ выступила против использования противопехотных мин

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать данные об использовании таких боеприпасов Киевом в Изюме и Донецке.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада "Landmine monitor 2023" заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.
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13 ноября, 08:00
"Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, каков призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к Киеву в контексте данного доклада.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
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