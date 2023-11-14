ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин
ООН после действий ВСУ выступила против использования противопехотных мин
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ООН, 14 ноя – РИА Новости. ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать данные об использовании таких боеприпасов Киевом в Изюме и Донецке.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада "Landmine monitor 2023" заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.
"Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, каков призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к Киеву в контексте данного доклада.
В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.