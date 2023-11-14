https://ria.ru/20231114/miny-1909475486.html

ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин

ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин - РИА Новости, 14.11.2023

ООН после действий Киева выступила против использования противопехотных мин

ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T22:06

2023-11-14T22:06

2023-11-14T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

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ООН, 14 ноя – РИА Новости. ООН выступает против применения противопехотных мин, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать данные об использовании таких боеприпасов Киевом в Изюме и Донецке. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада "Landmine monitor 2023" заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, они также использовались против Донецка. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, когда местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним. "Доклад говорит сам за себя. У меня нет изложения доклада. Я могу лишь сказать, что мы выступаем против применения противопехотных мин где бы то ни было", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, каков призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к Киеву в контексте данного доклада. В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

украина

киев

донецк

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