https://ria.ru/20231114/mina-1909419978.html

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 14.11.2023

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:29

2023-11-14T17:29

2023-11-14T17:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донбасс

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899300945_0:163:1633:1082_1920x0_80_0_0_48de449c32ec8dbb7899f120581e55f3.jpg

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Никитовском районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Степана Бабия, 75 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство также сообщило, что по состоянию на 14 ноября зарегистрировано 140 случаев подрыва граждан республики на минах "Лепесток", в том числе 10 детей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909326949.html

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, происшествия