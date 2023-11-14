https://ria.ru/20231114/mid-1909313539.html

Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву

Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву - РИА Новости, 14.11.2023

Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву

13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщил во... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:11

2023-11-14T11:11

2023-11-14T11:36

в мире

москва

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщил во вторник на сайте МИД РФ."Обеспечен выход через КПП "Рафах" в Египет еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что обстановка вокруг пограничного пункта остается крайне сложной ввиду продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности самого КПП.

https://radiosputnik.ru/20231114/evakuatsiya-1909290181.html

москва

россия

каир (город)

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в мире, москва, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)