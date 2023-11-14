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Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву - РИА Новости, 14.11.2023
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11:11 14.11.2023 (обновлено: 11:36 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/mid-1909313539.html
Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву
Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву - РИА Новости, 14.11.2023
Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву
13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщил во... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:11
2023-11-14T11:36
в мире
москва
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщил во вторник на сайте МИД РФ."Обеспечен выход через КПП "Рафах" в Египет еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД РФ добавили, что обстановка вокруг пограничного пункта остается крайне сложной ввиду продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности самого КПП.
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москва
россия
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в мире, москва, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Москва, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву

МИД РФ: около сотни россиян пересекли КПП "Рафах" и готовятся к вылету в Москву

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. 13 ноября около ста россиян и членов их семей перешли через КПП "Рафах", сейчас находятся в Каире и готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС, сообщил во вторник на сайте МИД РФ.
«
"Обеспечен выход через КПП "Рафах" в Египет еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ добавили, что обстановка вокруг пограничного пункта остается крайне сложной ввиду продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности самого КПП.
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
Врачи осмотрят вторую группу россиян, покинувших сектор Газа
09:37
 
В миреМоскваРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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