https://ria.ru/20231114/metro-1909419387.html
Поезд метро сошел с обкаточных путей завода в Мытищах
Поезд метро сошел с обкаточных путей завода в Мытищах - РИА Новости, 14.11.2023
Поезд метро сошел с обкаточных путей завода в Мытищах
Поезд метро съехал с обкатных путей завода-производителя "Метровагонмаш" (Мытищи, входит в "Трансмашхолдинг"), никто не пострадал, сообщило предприятие. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:25
2023-11-14T17:25
2023-11-14T17:25
происшествия
мытищи
метровагонмаш
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поезд метро съехал с обкатных путей завода-производителя "Метровагонмаш" (Мытищи, входит в "Трансмашхолдинг"), никто не пострадал, сообщило предприятие. "Во время движения по обкаточным путям завода АО "Метровагонмаш" произошел инцидент с составом серии 81-775/776/777 "Москва 2020" - он переехал границу тупиковой призмы. Оперативно на место происшествия прибыли специалисты служб АО "Метровагонмаш", - говорится в сообщении. На предприятии добавили, что создана комиссия для установления причин и устранения последствий события. "Во время инцидента никто не пострадал", - добавляется в сообщении. Завод отмечает, что прежде чем новые составы метро начнут курсировать по линиям, отслеживаются и анализируются любые мелочи в их работе: на заводе-производителе проходит тестирование по более чем 100 параметрам, производится обкатка по заводским путям. В депо метрополитена проводится дополнительная проверка и обкатка на линии.
https://ria.ru/20231011/poezda-1901945270.html
мытищи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, метровагонмаш, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Метровагонмаш, Московская область (Подмосковье)
Поезд метро сошел с обкаточных путей завода в Мытищах
На заводе "Метровагонмаш" во время обкатки сошел с рельсов поезд метро
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поезд метро съехал с обкатных путей завода-производителя "Метровагонмаш" (Мытищи, входит в "Трансмашхолдинг"), никто не пострадал, сообщило предприятие.
"Во время движения по обкаточным путям завода АО "Метровагонмаш" произошел инцидент с составом серии 81-775/776/777 "Москва 2020" - он переехал границу тупиковой призмы. Оперативно на место происшествия прибыли специалисты служб АО "Метровагонмаш", - говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что создана комиссия для установления причин и устранения последствий события. "Во время инцидента никто не пострадал", - добавляется в сообщении.
Завод отмечает, что прежде чем новые составы метро начнут курсировать по линиям, отслеживаются и анализируются любые мелочи в их работе: на заводе-производителе проходит тестирование по более чем 100 параметрам, производится обкатка по заводским путям. В депо метрополитена проводится дополнительная проверка и обкатка на линии.
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