https://ria.ru/20231114/metro-1909283347.html

На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение

На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение - РИА Новости, 14.11.2023

На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение

Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T08:40

2023-11-14T08:40

2023-11-14T08:40

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале. Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. Между "Киевской" и "Кунцевской" голубой ветки не было движения. "Движение на Филёвской линии (4) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен