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На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение - РИА Новости, 14.11.2023
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08:40 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/metro-1909283347.html
На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение
На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение - РИА Новости, 14.11.2023
На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение
Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:40
2023-11-14T08:40
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале. Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. Между "Киевской" и "Кунцевской" голубой ветки не было движения. "Движение на Филёвской линии (4) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На голубой ветке московского метро Москвы возобновили движение

Движение поездов на голубой ветке метро Москвы возобновлено и вводится в график

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Движение поездов на Филевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщает дептранс столицы в Telegram-канале.
Ранее департамент сообщал, что из-за человека на пути временно увеличены интервалы движения поездов на Филевской линии метро Москвы. Между "Киевской" и "Кунцевской" голубой ветки не было движения.
"Движение на Филёвской линии (4) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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