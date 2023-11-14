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Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка
Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка - РИА Новости, 14.11.2023
Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка
Машина с пятью людьми съехала в реку Белая, спасатели Адыгеи в ночь на вторник начали поиски женщины и ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:13
2023-11-14T09:13
2023-11-14T14:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Машина с пятью людьми съехала в реку Белая, спасатели Адыгеи в ночь на вторник начали поиски женщины и ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. По данным пресс-службы, в ночь на вторник в майкопской станице Ханская легковой автомобиль съехал в реку Белая. Спасатели начали обследование реки, которое было приостановлено до наступления светлого времени суток. "В автомобиле находились пять человек, трое из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводится поиск двух человек: женщина 1989 года рождения и ребёнок 2013 года… По состоянию на 7 часов 30 минут поисково-спасательные работы возобновлены", - говорится в сообщении. Отмечается, что на поисково-спасательные работы привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.СУСК РФ по региону в свою очередь сообщило о начале процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ по факту падения автомобиля в реку Белая (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
https://ria.ru/20231114/dtp-1909280086.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Адыгея
Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка
МЧС: машина съехала в реку Белая, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка