https://ria.ru/20231114/mchs-1909286345.html

Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка

Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка - РИА Новости, 14.11.2023

Машина съехала в реку Адыгеи, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка

Машина с пятью людьми съехала в реку Белая, спасатели Адыгеи в ночь на вторник начали поиски женщины и ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:13

2023-11-14T09:13

2023-11-14T14:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Машина с пятью людьми съехала в реку Белая, спасатели Адыгеи в ночь на вторник начали поиски женщины и ребёнка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. По данным пресс-службы, в ночь на вторник в майкопской станице Ханская легковой автомобиль съехал в реку Белая. Спасатели начали обследование реки, которое было приостановлено до наступления светлого времени суток. "В автомобиле находились пять человек, трое из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводится поиск двух человек: женщина 1989 года рождения и ребёнок 2013 года… По состоянию на 7 часов 30 минут поисково-спасательные работы возобновлены", - говорится в сообщении. Отмечается, что на поисково-спасательные работы привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.СУСК РФ по региону в свою очередь сообщило о начале процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ по факту падения автомобиля в реку Белая (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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россия

республика адыгея

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика адыгея