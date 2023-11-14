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Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк

Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк - РИА Новости, 14.11.2023

Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк

Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:35

2023-11-14T14:35

2023-11-14T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. "Это львенок (Шерхан, возраст два месяца. — Прим. ред.) частного лица, ему его подарили когда-то, он решил передать его в парк, так как он растет. Мы перевозим зверей из новых территорий, которые нуждаются в условиях, как из зоопарков, так и от частных лиц, и конфискованных животных — как львица из Мелитополя. У этого львенка хорошая история, он здоров, содержался в достойных условиях", — рассказал собеседник агентства.По его словам, всего в Крым из республик и областей, которые в прошлом году вошли в состав России, перевезли более 150 различных животных. При этом зверей, эвакуированных из Херсона и Новой Каховки, вернут обратно в случае стабилизации ситуации и обустройства подходящих условий в местных зоопарках, добавил Зубков.В конце октября в "Тайган" перевезли маленькую львицу, которую изъяли у частных владельцев в Мелитополе. Она содержалась в плохих условиях на съемной квартире. У животного диагностировали несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности. Сейчас детеныш проходит реабилитацию и уже гуляет по зоопарку в Крыму.

https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, мелитополь, олег зубков, республика крым, сафари-парк "тайган", россия, общество