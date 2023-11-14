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Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк - РИА Новости, 14.11.2023
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Хорошие новости
 
14:35 14.11.2023 (обновлено: 15:41 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/lvenok-1909369094.html
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк - РИА Новости, 14.11.2023
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:35
2023-11-14T15:41
хорошие новости
донецк
мелитополь
олег зубков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. "Это львенок (Шерхан, возраст два месяца. — Прим. ред.) частного лица, ему его подарили когда-то, он решил передать его в парк, так как он растет. Мы перевозим зверей из новых территорий, которые нуждаются в условиях, как из зоопарков, так и от частных лиц, и конфискованных животных — как львица из Мелитополя. У этого львенка хорошая история, он здоров, содержался в достойных условиях", — рассказал собеседник агентства.По его словам, всего в Крым из республик и областей, которые в прошлом году вошли в состав России, перевезли более 150 различных животных. При этом зверей, эвакуированных из Херсона и Новой Каховки, вернут обратно в случае стабилизации ситуации и обустройства подходящих условий в местных зоопарках, добавил Зубков.В конце октября в "Тайган" перевезли маленькую львицу, которую изъяли у частных владельцев в Мелитополе. Она содержалась в плохих условиях на съемной квартире. У животного диагностировали несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности. Сейчас детеныш проходит реабилитацию и уже гуляет по зоопарку в Крыму.
https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html
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донецк, мелитополь, олег зубков, республика крым, сафари-парк "тайган", россия, общество
Хорошие новости, Донецк, Мелитополь, Олег Зубков, Республика Крым, Сафари-парк "Тайган", Россия, Общество
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк

Львенок Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму

© Олег Зубков/YoutubeОлег Зубков с донецким львенком Шерханом
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом
© Олег Зубков/Youtube
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков.
"Это львенок (Шерхан, возраст два месяца. — Прим. ред.) частного лица, ему его подарили когда-то, он решил передать его в парк, так как он растет. Мы перевозим зверей из новых территорий, которые нуждаются в условиях, как из зоопарков, так и от частных лиц, и конфискованных животных — как львица из Мелитополя. У этого львенка хорошая история, он здоров, содержался в достойных условиях", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, всего в Крым из республик и областей, которые в прошлом году вошли в состав России, перевезли более 150 различных животных. При этом зверей, эвакуированных из Херсона и Новой Каховки, вернут обратно в случае стабилизации ситуации и обустройства подходящих условий в местных зоопарках, добавил Зубков.
В конце октября в "Тайган" перевезли маленькую львицу, которую изъяли у частных владельцев в Мелитополе. Она содержалась в плохих условиях на съемной квартире. У животного диагностировали несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности. Сейчас детеныш проходит реабилитацию и уже гуляет по зоопарку в Крыму.
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Хорошие новостиДонецкМелитопольОлег ЗубковРеспублика КрымСафари-парк "Тайган"РоссияОбщество
 
 
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