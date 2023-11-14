https://ria.ru/20231114/lvenok-1909369094.html
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк - РИА Новости, 14.11.2023
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:35
2023-11-14T14:35
2023-11-14T15:41
хорошие новости
донецк
мелитополь
олег зубков
республика крым
сафари-парк "тайган"
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909372911_75:0:2432:1326_1920x0_80_0_0_3399b59b1ae7c7bbe5d05ecc9d6cdef2.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Львенок по имени Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму, сообщил РИА Новости директор учреждения Олег Зубков. "Это львенок (Шерхан, возраст два месяца. — Прим. ред.) частного лица, ему его подарили когда-то, он решил передать его в парк, так как он растет. Мы перевозим зверей из новых территорий, которые нуждаются в условиях, как из зоопарков, так и от частных лиц, и конфискованных животных — как львица из Мелитополя. У этого львенка хорошая история, он здоров, содержался в достойных условиях", — рассказал собеседник агентства.По его словам, всего в Крым из республик и областей, которые в прошлом году вошли в состав России, перевезли более 150 различных животных. При этом зверей, эвакуированных из Херсона и Новой Каховки, вернут обратно в случае стабилизации ситуации и обустройства подходящих условий в местных зоопарках, добавил Зубков.В конце октября в "Тайган" перевезли маленькую львицу, которую изъяли у частных владельцев в Мелитополе. Она содержалась в плохих условиях на съемной квартире. У животного диагностировали несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности. Сейчас детеныш проходит реабилитацию и уже гуляет по зоопарку в Крыму.
https://ria.ru/20231114/tigritsa-1909338185.html
донецк
мелитополь
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909372911_528:0:2296:1326_1920x0_80_0_0_08d182089c3621e32fe998d3446d599f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, мелитополь, олег зубков, республика крым, сафари-парк "тайган", россия, общество
Хорошие новости, Донецк, Мелитополь, Олег Зубков, Республика Крым, Сафари-парк "Тайган", Россия, Общество
Львенок из Донецка переехал жить в крымский зоопарк
Львенок Шерхан переехал из Донецка в зоопарк "Тайган" в Крыму