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В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну - РИА Новости, 14.11.2023
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Наука
 
14:02 14.11.2023 (обновлено: 16:43 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/luna-1909360136.html
В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну
В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну - РИА Новости, 14.11.2023
В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:02
2023-11-14T16:43
наука
космос - риа наука
институт медико-биологических проблем ран
луна
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся год, передает корреспондент РИА Новости. Шестеро участников проекта SIRIUS-23 отправились в годовой "полет" после того, как был закрыт люк экспериментальной установки института. В состав экипажа вошли пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортиженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Еще один исследователь — представительница Белоруссии Ольга Мастицкая. По сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток "доберется" до орбиты Луны, где "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения. Планируется, что участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны. Обратный "полет" к Земле начнется на 362-е сутки миссии. "Возвращение" займет четверо суток. Кроме того, в ходе эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации. Ожидается, что в экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи. Как рассказал директор ИМБП Олег Орлов, часть экспериментов будет посвящена практической медицине для использования в дальнейшем на Земле. Руководитель научного направления ИМБП Виктор Баранов уточнил, что будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 экспериментов по микробиологии. В целом, по словам Баранова, будет меньше экспериментов, чем в ходе предыдущих изоляций на четыре и восемь месяцев, однако в этот раз ученые собираются получить больше данных, чтобы сравнить их с результатами прошедших ранее экспериментов. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток — в ноябре 2017 года, четыре месяца — в 2018-2019 годах, восемь месяцев — в 2021-2022 годах. Помимо российских участников, в составы экипажей входили исследователи из США, Германии и ОАЭ. Изначально программа изоляционных экспериментов была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили свое участие в ней.
https://ria.ru/20231102/kosmos-1906849054.html
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космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, луна, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Институт медико-биологических проблем РАН, Луна, Россия
В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну

Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну начался в Москве

© Фото : Международный проект SIRIUS/ВКонтактеОсновной состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23
Основной состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : Международный проект SIRIUS/ВКонтакте
Основной состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся год, передает корреспондент РИА Новости.
Шестеро участников проекта SIRIUS-23 отправились в годовой "полет" после того, как был закрыт люк экспериментальной установки института. В состав экипажа вошли пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортиженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Еще один исследователь — представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.
По сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток "доберется" до орбиты Луны, где "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения. Планируется, что участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны.
Обратный "полет" к Земле начнется на 362-е сутки миссии. "Возвращение" займет четверо суток. Кроме того, в ходе эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации. Ожидается, что в экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи.
Как рассказал директор ИМБП Олег Орлов, часть экспериментов будет посвящена практической медицине для использования в дальнейшем на Земле. Руководитель научного направления ИМБП Виктор Баранов уточнил, что будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 экспериментов по микробиологии.
В целом, по словам Баранова, будет меньше экспериментов, чем в ходе предыдущих изоляций на четыре и восемь месяцев, однако в этот раз ученые собираются получить больше данных, чтобы сравнить их с результатами прошедших ранее экспериментов.
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Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток — в ноябре 2017 года, четыре месяца — в 2018-2019 годах, восемь месяцев — в 2021-2022 годах. Помимо российских участников, в составы экипажей входили исследователи из США, Германии и ОАЭ.
Изначально программа изоляционных экспериментов была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили свое участие в ней.
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