https://ria.ru/20231114/luna-1909360136.html

В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну

В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну - РИА Новости, 14.11.2023

В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:02

2023-11-14T14:02

2023-11-14T16:43

наука

космос - риа наука

институт медико-биологических проблем ран

луна

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909407742_0:261:2560:1701_1920x0_80_0_0_5723deded74ed566f4300ec94be3c841.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся год, передает корреспондент РИА Новости. Шестеро участников проекта SIRIUS-23 отправились в годовой "полет" после того, как был закрыт люк экспериментальной установки института. В состав экипажа вошли пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортиженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Еще один исследователь — представительница Белоруссии Ольга Мастицкая. По сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток "доберется" до орбиты Луны, где "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения. Планируется, что участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны. Обратный "полет" к Земле начнется на 362-е сутки миссии. "Возвращение" займет четверо суток. Кроме того, в ходе эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации. Ожидается, что в экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи. Как рассказал директор ИМБП Олег Орлов, часть экспериментов будет посвящена практической медицине для использования в дальнейшем на Земле. Руководитель научного направления ИМБП Виктор Баранов уточнил, что будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 экспериментов по микробиологии. В целом, по словам Баранова, будет меньше экспериментов, чем в ходе предыдущих изоляций на четыре и восемь месяцев, однако в этот раз ученые собираются получить больше данных, чтобы сравнить их с результатами прошедших ранее экспериментов. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток — в ноябре 2017 года, четыре месяца — в 2018-2019 годах, восемь месяцев — в 2021-2022 годах. Помимо российских участников, в составы экипажей входили исследователи из США, Германии и ОАЭ. Изначально программа изоляционных экспериментов была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили свое участие в ней.

https://ria.ru/20231102/kosmos-1906849054.html

https://ria.ru/20231027/kosmos-1905557522.html

луна

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, луна, россия