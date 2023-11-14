В Москве изолировали "космонавтов" для имитации полета на Луну
Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну начался в Москве
© Фото : Международный проект SIRIUS/ВКонтактеОсновной состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23
Основной состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН начался эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну, испытания продлятся год, передает корреспондент РИА Новости.
Шестеро участников проекта SIRIUS-23 отправились в годовой "полет" после того, как был закрыт люк экспериментальной установки института. В состав экипажа вошли пятеро россиян: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортиженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, а также исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Еще один исследователь — представительница Белоруссии Ольга Мастицкая.
По сценарию эксперимента, экипаж за четверо суток "доберется" до орбиты Луны, где "пристыкуется" к окололунной орбитальной станции. Через месяц к ним должен "прибыть" транспортный корабль дооснащения. Планируется, что участники будут пять раз собираться в группы по четыре человека и в таком составе "высаживаться" на поверхность Луны.
Обратный "полет" к Земле начнется на 362-е сутки миссии. "Возвращение" займет четверо суток. Кроме того, в ходе эксперимента для его участников будут смоделированы нештатные ситуации. Ожидается, что в экспериментах в ходе годового исследования будут участвовать представители Индии, Чехии, Турции, Италии, Канады, Малайзии, США и Кореи.
Как рассказал директор ИМБП Олег Орлов, часть экспериментов будет посвящена практической медицине для использования в дальнейшем на Земле. Руководитель научного направления ИМБП Виктор Баранов уточнил, что будут проведены 18 экспериментов по психологии и 11 экспериментов по микробиологии.
В целом, по словам Баранова, будет меньше экспериментов, чем в ходе предыдущих изоляций на четыре и восемь месяцев, однако в этот раз ученые собираются получить больше данных, чтобы сравнить их с результатами прошедших ранее экспериментов.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе ИМБП и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток — в ноябре 2017 года, четыре месяца — в 2018-2019 годах, восемь месяцев — в 2021-2022 годах. Помимо российских участников, в составы экипажей входили исследователи из США, Германии и ОАЭ.
Изначально программа изоляционных экспериментов была запланирована как совместная с НАСА, однако в апреле 2023 года американцы приостановили свое участие в ней.