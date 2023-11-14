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В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
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19:35 14.11.2023 (обновлено: 05:38 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ - РИА Новости, 15.11.2023
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил не принимать... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T19:35
2023-11-15T05:38
в мире
минск
одкб
армения
александр лукашенко
белоруссия
никол пашинян
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил не принимать поспешных решений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.Премьер-министр Армении проинформировал в телефоном разговоре с президентом Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, сообщили ранее во вторник в пресс-службе армянского правительства."К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", - отметила Эйсмонт.Она пояснила, что "приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств". "Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял", - заметила пресс-секретарь."И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент (Лукашенко - ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - добавила Эйсмонт.
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в мире, минск, одкб, армения, александр лукашенко, белоруссия, никол пашинян
В мире, Минск, ОДКБ, Армения, Александр Лукашенко, Белоруссия, Никол Пашинян
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ

Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных шагов по дезинтеграции

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко спокойно отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил не принимать поспешных решений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Премьер-министр Армении проинформировал в телефоном разговоре с президентом Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, сообщили ранее во вторник в пресс-службе армянского правительства.
"К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", - отметила Эйсмонт.
Она пояснила, что "приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств". "Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял", - заметила пресс-секретарь.
"И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент (Лукашенко - ред.) предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - добавила Эйсмонт.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Вчера, 16:05
 
В миреМинскОДКБАрменияАлександр ЛукашенкоБелоруссияНикол Пашинян
 
 
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