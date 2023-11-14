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"Заведут в никуда". В Британии обнаружили "ловушку" для Киева в Европе - РИА Новости, 14.11.2023
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01:58 14.11.2023 (обновлено: 05:56 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/lovushka-1909266558.html
"Заведут в никуда". В Британии обнаружили "ловушку" для Киева в Европе
"Заведут в никуда". В Британии обнаружили "ловушку" для Киева в Европе - РИА Новости, 14.11.2023
"Заведут в никуда". В Британии обнаружили "ловушку" для Киева в Европе
Переговоры о членстве Украины в Евросоюз, скорее всего, ни к чему не приведут, страна станет слишком большим бременем для блока, заявил профессор политэкономии... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T01:58
2023-11-14T05:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Переговоры о членстве Украины в Евросоюз, скорее всего, ни к чему не приведут, страна станет слишком большим бременем для блока, заявил профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в статье для Guardian.&quot;На самом деле разорванная войной на части страна (Украина. — Прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС. — Прим. ред.), которые ведут в никуда&quot;, — считает эксперт.Ходсон отметил несколько препятствий, которые могут помешать членству Киева в ЕС. В частности, он обратил внимание на уже проявившее себя недовольство польских, венгерских и словацких фермеров, которые рискуют проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями.Профессор также указал на значительные финансовые проблемы, связанные с поддержкой Киева. По его данным, общая стоимость принятия постсоветской республики в Евросоюз превысит годовой бюджет организации.Эксперт также заявил, что действующие члены ЕС начнут не только получать меньше субсидий, но и отдавать больше из-за Украины. Именно это, по мнению Ходсона, может стать одной из основных причин неудачи переговоров.Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
https://ria.ru/20231106/bednye-1907663829.html
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в мире, украина, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Евросоюз
"Заведут в никуда". В Британии обнаружили "ловушку" для Киева в Европе

Guardian: переговоры о членстве Украины в Евросоюзе ни к чему не приведут

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Переговоры о членстве Украины в Евросоюз, скорее всего, ни к чему не приведут, страна станет слишком большим бременем для блока, заявил профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в статье для Guardian.
«

"На самом деле разорванная войной на части страна (Украина. — Прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС. — Прим. ред.), которые ведут в никуда", — считает эксперт.

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Ходсон отметил несколько препятствий, которые могут помешать членству Киева в ЕС. В частности, он обратил внимание на уже проявившее себя недовольство польских, венгерских и словацких фермеров, которые рискуют проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями.
Профессор также указал на значительные финансовые проблемы, связанные с поддержкой Киева. По его данным, общая стоимость принятия постсоветской республики в Евросоюз превысит годовой бюджет организации.
Эксперт также заявил, что действующие члены ЕС начнут не только получать меньше субсидий, но и отдавать больше из-за Украины. Именно это, по мнению Ходсона, может стать одной из основных причин неудачи переговоров.
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, и напомнил, что несколько балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
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