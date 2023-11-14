https://ria.ru/20231114/lolita-1909417892.html
"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием
"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием - РИА Новости, 14.11.2023
"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием
Сегодня певице Лолите Милявской исполнилось 60 лет. С самого утра одна из самых ярких артисток отечественной эстрады принимает поздравления. Что пожелали... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:10
2023-11-14T18:10
2023-11-14T18:11
шоубиз
лолита милявская
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сегодня певице Лолите Милявской исполнилось 60 лет. С самого утра одна из самых ярких артисток отечественной эстрады принимает поздравления. Что пожелали артистке в Сети звездные коллеги и друзья – в материале РИА Новости.Одними из первых Милявскую поздравили с юбилеем певцы Филипп Киркоров и Стас Костюшкин. "С Днем рождения!" — подписал Киркоров. В тексту народный артист России приложил слайд-шоу, составленное из его совместных снимков с Лолитой, сделанных за годы их дружбы. "Поздравляю от всей души!️ Ты — всегда молодая певица, которая всегда держит руку на пульсе современной музыки, всегда на хайпе! Именно на таких людей, как ты, можно и нужно равняться! Что я и делаю! Ты — Певица и Артистка, чьи песни были популярны и 20 лет назад и будут популярны еще 50 лет! Лолита, ты как и музыка, вечна!" — присоединился Костюшкин.В числе первых знаменитость поздравила блогерша и певица Инстасамка (Дарья Зотеева), с которой Лолита недавно выпустила совместный трек на свой хит "На Титанике". "Моя любимка", — нежно обратилась к имениннице Инстасамка. Теплые слова в адрес звезды также оставили и другие звезды, например, телеведущая Лера Кудрявцева и певицы Слава, Ольга Орлова и Наташа Королева. "Лолик, любимая! С днем рождения, моя девочка! Обожаю, люблю!" — написала Кудрявцева; "С Днем рождения, хорошая, светлая, сильная, трогательная, ироничная и бесконечно талантливая наша Лолита", — добавила Слава; "Обожаю тебя, мой любимый скорпиоша! С Днем рождения тебя, женщина-ураган", — отметила Орлова; "Моя Лола!!! Люблю тебя!!! С юбилеем", — поздравила Королева. Артистка в ответ записала трогательное видео в Instagram*, где поблагодарила друзей за поздравления и пообещала всем ответить позже, так как бережет голос. В свой день рождения Милявская дает большой концерт в Москве. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием
Знаменитые друзья и коллеги поздравили певицу Лолиту Милявскую с 60-летием