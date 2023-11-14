https://ria.ru/20231114/lolita-1909417892.html

"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием

"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием - РИА Новости, 14.11.2023

"Женщина-ураган": знаменитости поздравили Лолиту с 60-летием

Сегодня певице Лолите Милявской исполнилось 60 лет. С самого утра одна из самых ярких артисток отечественной эстрады принимает поздравления. Что пожелали... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:10

2023-11-14T18:11

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лолита милявская

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сегодня певице Лолите Милявской исполнилось 60 лет. С самого утра одна из самых ярких артисток отечественной эстрады принимает поздравления. Что пожелали артистке в Сети звездные коллеги и друзья – в материале РИА Новости.Одними из первых Милявскую поздравили с юбилеем певцы Филипп Киркоров и Стас Костюшкин. "С Днем рождения!" — подписал Киркоров. В тексту народный артист России приложил слайд-шоу, составленное из его совместных снимков с Лолитой, сделанных за годы их дружбы. "Поздравляю от всей души!️ Ты — всегда молодая певица, которая всегда держит руку на пульсе современной музыки, всегда на хайпе! Именно на таких людей, как ты, можно и нужно равняться! Что я и делаю! Ты — Певица и Артистка, чьи песни были популярны и 20 лет назад и будут популярны еще 50 лет! Лолита, ты как и музыка, вечна!" — присоединился Костюшкин.В числе первых знаменитость поздравила блогерша и певица Инстасамка (Дарья Зотеева), с которой Лолита недавно выпустила совместный трек на свой хит "На Титанике". "Моя любимка", — нежно обратилась к имениннице Инстасамка. Теплые слова в адрес звезды также оставили и другие звезды, например, телеведущая Лера Кудрявцева и певицы Слава, Ольга Орлова и Наташа Королева. "Лолик, любимая! С днем рождения, моя девочка! Обожаю, люблю!" — написала Кудрявцева; "С Днем рождения, хорошая, светлая, сильная, трогательная, ироничная и бесконечно талантливая наша Лолита", — добавила Слава; "Обожаю тебя, мой любимый скорпиоша! С Днем рождения тебя, женщина-ураган", — отметила Орлова; "Моя Лола!!! Люблю тебя!!! С юбилеем", — поздравила Королева. Артистка в ответ записала трогательное видео в Instagram*, где поблагодарила друзей за поздравления и пообещала всем ответить позже, так как бережет голос. В свой день рождения Милявская дает большой концерт в Москве. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230531/koroleva-1875255467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лолита милявская, стас костюшкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, москва