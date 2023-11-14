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Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ будет изменен

Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ будет изменен - РИА Новости, 14.11.2023

Логотип национального знака соответствия ECAS в ОАЭ будет изменен

Логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS в ОАЭ планируют изменить, соответствующий указ, подготовленный Министерством промышленности и РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:27

2023-11-14T11:27

2023-11-14T16:16

экономика

россия

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1909317556.jpg?1699967779

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS в ОАЭ планируют изменить, соответствующий указ, подготовленный Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ, размещен на официальных ресурсах страны, а также опубликован на сайте Всемирной торговой организации для получения комментариев от заинтересованных сторон, об этих и других важных изменениях зарубежного законодательства можно узнать на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию по результатам прохождения проверки на соответствие обязательным требованиям и стандартам ОАЭ, подтверждая тем самым ее качество и безопасность для потребителя. В перечень продукции, требующей проведения обязательной оценки соответствия национальной системе ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, строительные материалы и широкий ряд других товаров различных отраслей промышленности", - сообщает РЭЦ.После вступления указа в силу участникам рынка будет предоставлено время на внесение корректировок в дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ.На платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" можно ознакомиться с планируемыми сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ.В документе также приводится информация об изменении других национальных логотипов и введении новых графических обозначений. К примеру, предлагается ввести маркировку птицеводческой продукции знаком "Free Range Chicken", что будет свидетельствовать о том, что до попадания на прилавок домашняя птица содержалась на свободном выгуле.

https://ria.ru/20231113/svyazi-1909134495.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оаэ