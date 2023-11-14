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Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 14.11.2023 (обновлено: 14:38 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/lodki-1909372378.html
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области
Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:37
2023-11-14T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц. Кроме того, за прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено скопление пехоты противника, в районе населенного пункта Крынки. Потери ВСУ при этом составили 17 "двухсотых"", - уточнил источник. По его словам, всего на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего было выведено из строя шесть единиц автомобильной техники. На каховском направлении российская армия ликвидировала два 120-миллиметровых минометных расчета. Киевский режим потерял там безвозвратными потерями более взвода личного состава.
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области

В Херсонской области на Днепре уничтожили две лодки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц. Кроме того, за прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено скопление пехоты противника, в районе населенного пункта Крынки. Потери ВСУ при этом составили 17 "двухсотых"", - уточнил источник.
По его словам, всего на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего было выведено из строя шесть единиц автомобильной техники.
На каховском направлении российская армия ликвидировала два 120-миллиметровых минометных расчета. Киевский режим потерял там безвозвратными потерями более взвода личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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