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Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области
Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:37
2023-11-14T14:37
2023-11-14T14:38
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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц. Кроме того, за прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено скопление пехоты противника, в районе населенного пункта Крынки. Потери ВСУ при этом составили 17 "двухсотых"", - уточнил источник. По его словам, всего на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего было выведено из строя шесть единиц автомобильной техники. На каховском направлении российская армия ликвидировала два 120-миллиметровых минометных расчета. Киевский режим потерял там безвозвратными потерями более взвода личного состава.
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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области
В Херсонской области на Днепре уничтожили две лодки ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц. Кроме того, за прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено скопление пехоты противника, в районе населенного пункта Крынки. Потери ВСУ при этом составили 17 "двухсотых"", - уточнил источник.
По его словам, всего на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего было выведено из строя шесть единиц автомобильной техники.
На каховском направлении российская армия ликвидировала два 120-миллиметровых минометных расчета. Киевский режим потерял там безвозвратными потерями более взвода личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине