https://ria.ru/20231114/lodki-1909372378.html

Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области

Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области - РИА Новости, 14.11.2023

Источник сообщил об уничтожении двух украинских лодок в Херсонской области

Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:37

2023-11-14T14:37

2023-11-14T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Две лодки Вооруженных сил Украины уничтожены на Днепре в Херсонской области, сообщил журналистам во вторник источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ. Потери в живой силе украинской армии при этом составили 10 единиц. Кроме того, за прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено скопление пехоты противника, в районе населенного пункта Крынки. Потери ВСУ при этом составили 17 "двухсотых"", - уточнил источник. По его словам, всего на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего было выведено из строя шесть единиц автомобильной техники. На каховском направлении российская армия ликвидировала два 120-миллиметровых минометных расчета. Киевский режим потерял там безвозвратными потерями более взвода личного состава.

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф