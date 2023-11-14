https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html

Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства

Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства - РИА Новости, 14.11.2023

Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:47

2023-11-14T17:47

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Слова премьера приводят СМИ.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля. "В тех случаях, когда гражданство предоставлено как определенная привилегия, я полагаю, институты, уполномоченные законом обсуждать такой вопрос, действительно имеют право его обсуждать", - сказала Шимоните, напомнив, что Лиепа не является по рождению гражданкой Литвы. Ее слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

https://ria.ru/20231107/litva-1907824437.html

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