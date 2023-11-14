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Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства - РИА Новости, 14.11.2023
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Культура
 
17:47 14.11.2023 (обновлено: 17:57 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства - РИА Новости, 14.11.2023
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:47
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Слова премьера приводят СМИ.Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля. "В тех случаях, когда гражданство предоставлено как определенная привилегия, я полагаю, институты, уполномоченные законом обсуждать такой вопрос, действительно имеют право его обсуждать", - сказала Шимоните, напомнив, что Лиепа не является по рождению гражданкой Литвы. Ее слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
https://ria.ru/20231107/litva-1907824437.html
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в мире, литва, илзе лиепа, балтия, ингрида шимоните, сочи, гитанас науседа
Культура, В мире, Литва, Илзе Лиепа, Балтия, Ингрида Шимоните, Сочи, Гитанас Науседа
Премьер Литвы рассказала о возможной процедуре лишения Лиепы гражданства

Премьер Литвы Шимоните: департамент миграции может лишить Лиепу гражданства

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИлзе Лиепа
Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Илзе Лиепа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что департамент миграции имеет право рассмотреть вопрос о лишении литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Слова премьера приводят СМИ.
Ранее МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения литовского гражданства балерины Илзе Лиепы. Такое решение было принято после того, как в литовских СМИ появились статьи, посвященные интервью Лиепы, которая осудила страны Балтии и поддержала политику Кремля.
«
"В тех случаях, когда гражданство предоставлено как определенная привилегия, я полагаю, институты, уполномоченные законом обсуждать такой вопрос, действительно имеют право его обсуждать", - сказала Шимоните, напомнив, что Лиепа не является по рождению гражданкой Литвы. Ее слова приводит портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Ранее в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.
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