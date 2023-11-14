https://ria.ru/20231114/kudryashov-1909424238.html
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост - РИА Новости, 14.11.2023
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост
Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:45
2023-11-14T17:45
2023-11-14T17:49
политика
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909425307_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_27b746a12f6bf9e4ea7064669f20b516.jpg
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба слова Кудряшова. В областное правительство Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2018 году он стал первым заместителем председателя правительства Самарской области. Через год Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона. В правительстве региона Кудряшов курировал вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Самарской области, реализацией госпрограмм и нацпроектов, укреплением инвестиционного потенциала региона.
https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909425307_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7c14a611c958e0a511024b0c083e6bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область
Политика, Самарская область
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост
Заместитель главы Самарской области Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья
САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба слова Кудряшова.
В областное правительство Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2018 году он стал первым заместителем председателя правительства Самарской области. Через год Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона. В правительстве региона Кудряшов курировал вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Самарской области, реализацией госпрограмм и нацпроектов, укреплением инвестиционного потенциала региона.
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца