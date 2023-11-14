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Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост - РИА Новости, 14.11.2023
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17:45 14.11.2023 (обновлено: 17:49 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/kudryashov-1909424238.html
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост - РИА Новости, 14.11.2023
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост
Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:45
2023-11-14T17:49
политика
самарская область
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба слова Кудряшова. В областное правительство Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2018 году он стал первым заместителем председателя правительства Самарской области. Через год Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона. В правительстве региона Кудряшов курировал вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Самарской области, реализацией госпрограмм и нацпроектов, укреплением инвестиционного потенциала региона.
https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html
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политика, самарская область
Политика, Самарская область
Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост

Заместитель главы Самарской области Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба слова Кудряшова.
В областное правительство Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2018 году он стал первым заместителем председателя правительства Самарской области. Через год Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона. В правительстве региона Кудряшов курировал вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Самарской области, реализацией госпрограмм и нацпроектов, укреплением инвестиционного потенциала региона.
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