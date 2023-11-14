https://ria.ru/20231114/kudryashov-1909424238.html

Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост

Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост - РИА Новости, 14.11.2023

Председатель правительства Самарской области Кудряшов покинул пост

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:45

2023-11-14T17:45

2023-11-14T17:49

политика

самарская область

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САМАРА, 14 ноя - РИА Новости. Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - цитирует пресс-служба слова Кудряшова. В областное правительство Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2018 году он стал первым заместителем председателя правительства Самарской области. Через год Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора – председателя правительства региона. В правительстве региона Кудряшов курировал вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Самарской области, реализацией госпрограмм и нацпроектов, укреплением инвестиционного потенциала региона.

https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, самарская область