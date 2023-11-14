https://ria.ru/20231114/krym-1909333545.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 14.11.2023
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди с усилением ветра ожидаются в Крыму во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:03
2023-11-14T13:03
2023-11-14T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Сильные дожди с усилением ветра ожидаются в Крыму во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер, 15-20 метров в секунду" , – говорится в сообщении. По данным гидрометцентра, температура воздуха днем составит от 12 до 17 градусов по Цельсию, в горах холоднее – от 6 до 11 градусов. На ближайшие два дня МЧС объявило штормовое предупреждение.
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Сильные ливни с усилением ветра ожидаются в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Сильные дожди с усилением ветра ожидаются в Крыму во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер, 15-20 метров в секунду" , – говорится в сообщении.
По данным гидрометцентра, температура воздуха днем составит от 12 до 17 градусов по Цельсию, в горах холоднее – от 6 до 11 градусов. На ближайшие два дня МЧС объявило штормовое предупреждение.
Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году