https://ria.ru/20231114/krym-1909333545.html

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 14.11.2023

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Сильные дожди с усилением ветра ожидаются в Крыму во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:03

2023-11-14T13:03

2023-11-14T13:03

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Сильные дожди с усилением ветра ожидаются в Крыму во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер, 15-20 метров в секунду" , – говорится в сообщении. По данным гидрометцентра, температура воздуха днем составит от 12 до 17 градусов по Цельсию, в горах холоднее – от 6 до 11 градусов. На ближайшие два дня МЧС объявило штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20231104/krym-1907465455.html

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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым