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Депздрав сообщил, что в медорганизациях Москвы хватает вакцин против кори

Депздрав сообщил, что в медорганизациях Москвы хватает вакцин против кори - РИА Новости, 14.11.2023

Депздрав сообщил, что в медорганизациях Москвы хватает вакцин против кори

В медицинских организациях Москвы достаточно вакцин для иммунизации населения против коревой инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T18:58

2023-11-14T18:58

2023-11-14T20:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы достаточно вакцин для иммунизации населения против коревой инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, имеется достаточное количество вакцин для иммунизации населения против коревой инфекции", - рассказали в пресс-службе.В понедельник в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили ранее журналистам в управлении.

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество