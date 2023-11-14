https://ria.ru/20231114/konstruktor-1909337405.html

В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego

В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego - РИА Новости, 14.11.2023

В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego

Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект - компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире конструктор из кубиков, созданный РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:32

2023-11-14T12:32

2023-11-14T12:32

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект - компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник компания на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в РФ) представила первую серию конструкторов "Сказки" из 7 наборов - "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конёк-Горбунок". Также сегодня начались и продажи этих игрушек. Создать проект помогли идеи художника мультипликатора Артема Бизяева. Президент Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) Тихон Смыков в ходе презентации рассказал, что сам бренд полностью придуман и сконструирован в России, однако пока его производство находится в Китае. "Первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок", - отметил он, добавив, что стоимость наборов находится в нише до 11 тысяч рублей и пока была произведена небольшая партия, чтобы оценить спрос. По словам Смыкова, доля продаж подобных конструкторов, включая Lego, на российском рынке остается самой заметной на протяжении последних пяти лет. "Если все пойдет хорошо, то 10% рынка можно и занять", - отметил президент Inventive Retail Group. Комментируя объем инвестиций в проект, представители компании точных цифр не назвали, уточнив, что речь идёт о десятках миллионов рублей. Там также добавили, что в будущем компания не исключает возможности выхода и на рынки стран СНГ. Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.

https://ria.ru/20230529/lego-1874824144.html

россия

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)