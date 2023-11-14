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В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego - РИА Новости, 14.11.2023
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12:32 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/konstruktor-1909337405.html
В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego
В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego - РИА Новости, 14.11.2023
В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego
Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект - компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире конструктор из кубиков, созданный РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:32
2023-11-14T12:32
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект - компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник компания на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в РФ) представила первую серию конструкторов "Сказки" из 7 наборов - "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конёк-Горбунок". Также сегодня начались и продажи этих игрушек. Создать проект помогли идеи художника мультипликатора Артема Бизяева. Президент Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) Тихон Смыков в ходе презентации рассказал, что сам бренд полностью придуман и сконструирован в России, однако пока его производство находится в Китае. "Первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок", - отметил он, добавив, что стоимость наборов находится в нише до 11 тысяч рублей и пока была произведена небольшая партия, чтобы оценить спрос. По словам Смыкова, доля продаж подобных конструкторов, включая Lego, на российском рынке остается самой заметной на протяжении последних пяти лет. "Если все пойдет хорошо, то 10% рынка можно и занять", - отметил президент Inventive Retail Group. Комментируя объем инвестиций в проект, представители компании точных цифр не назвали, уточнив, что речь идёт о десятках миллионов рублей. Там также добавили, что в будущем компания не исключает возможности выхода и на рынки стран СНГ. Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.
https://ria.ru/20230529/lego-1874824144.html
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РИА Новости
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России выпустили конструктор по отечественным сказкам на замену Lego

Brick Labs презентовала конструктор, созданный по мотивам русских сказок

© Brick LabsКонструкторы компании Brick Labs
Конструкторы компании Brick Labs
© Brick Labs
Конструкторы компании Brick Labs
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский дистрибьютор игрушек Inventive Toys запустил новый проект - компанию Brick Labs, которая презентовала первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник компания на базе магазинов сети "Мир кубиков" (бывший дистрибьютор Lego в РФ) представила первую серию конструкторов "Сказки" из 7 наборов - "Баба-Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "По щучьему велению", "Руслан и голова богатыря", "Кощей Бессмертный" и "Конёк-Горбунок". Также сегодня начались и продажи этих игрушек. Создать проект помогли идеи художника мультипликатора Артема Бизяева.
© Brick LabsКонструкторы компании Brick Labs
Конструкторы компании Brick Labs
© Brick Labs
Конструкторы компании Brick Labs
Президент Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Street Beat, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) Тихон Смыков в ходе презентации рассказал, что сам бренд полностью придуман и сконструирован в России, однако пока его производство находится в Китае. "Первый в мире конструктор из кубиков, созданный по мотивам русских сказок", - отметил он, добавив, что стоимость наборов находится в нише до 11 тысяч рублей и пока была произведена небольшая партия, чтобы оценить спрос.
По словам Смыкова, доля продаж подобных конструкторов, включая Lego, на российском рынке остается самой заметной на протяжении последних пяти лет. "Если все пойдет хорошо, то 10% рынка можно и занять", - отметил президент Inventive Retail Group.
Комментируя объем инвестиций в проект, представители компании точных цифр не назвали, уточнив, что речь идёт о десятках миллионов рублей. Там также добавили, что в будущем компания не исключает возможности выхода и на рынки стран СНГ.
Датская Lego ушла из России летом 2022 года: в начале июня из-за отсутствия поставок приостановила работу часть сертифицированных магазинов, а в июле был расторгнут контракт с дистрибьютором конструкторов в России - компанией "Мир кубиков". В июле же Минпромторг включил бренд Lego в перечень продукции для параллельного импорта.
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