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ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
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16:15 14.11.2023 (обновлено: 16:53 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/konflikt-1909400350.html
ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС
ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС - РИА Новости, 14.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС
Израильские военные взяли под контроль правительственные здания в городе Газе, которые раньше использовались палестинским движением ХАМАС, сообщила Армия... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T16:15
2023-11-14T16:53
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
хезболла
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Израильские военные взяли под контроль правительственные здания в городе Газе, которые раньше использовались палестинским движением ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."В последние дни (Вооруженные. — Прим. ред.) силы &lt;...&gt; провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь (районы города. — Прим. ред.), обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях", — говорится в публикации.Как отметили в ЦАХАЛ, взяты "здания законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейские участки", а также "резиденция губернатора".Кроме того, в публикации говорится, что истребители израильских ВВС нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет в сторону севера страны. Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газой.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231114/gaza-1909261780.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, хезболла
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Хезболла
ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС

ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Израильские военные взяли под контроль правительственные здания в городе Газе, которые раньше использовались палестинским движением ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"В последние дни (Вооруженные. — Прим. ред.) силы <...> провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь (районы города. — Прим. ред.), обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях", — говорится в публикации.
Как отметили в ЦАХАЛ, взяты "здания законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейские участки", а также "резиденция губернатора".
Кроме того, в публикации говорится, что истребители израильских ВВС нанесли удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет в сторону севера страны.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.
Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газой.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Армия Израиля показала туннель в Газе, где могли держать заложников
00:12
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванХезболла
 
 
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