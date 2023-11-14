ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС
ЦАХАЛ заявил, что получил контроль над правительственными зданиями ХАМАС в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Израильские военные взяли под контроль правительственные здания в городе Газе, которые раньше использовались палестинским движением ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"В последние дни (Вооруженные. — Прим. ред.) силы <...> провели операции в Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь (районы города. — Прим. ред.), обеспечив контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях", — говорится в публикации.
Как отметили в ЦАХАЛ, взяты "здания законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейские участки", а также "резиденция губернатора".
Ранее в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что военные нанесли значительный ущерб батальонам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как утверждается, оно фактически перестало существовать как организованная военная структура в этой части анклава.
Позднее министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над городом Газой.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.