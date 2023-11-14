https://ria.ru/20231114/knigi-1909390492.html

Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России

Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России - РИА Новости, 14.11.2023

Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России

Книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг, информационная поддержка книг сократилась в интернете на 30% за последние два месяца, заявил... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T15:39

2023-11-14T15:39

2023-11-14T15:39

россия

владимир григорьев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873636577_0:299:2903:1932_1920x0_80_0_0_d188ce0a6f02689195e0a3b55b0ea731.jpg

МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг, информационная поддержка книг сократилась в интернете на 30% за последние два месяца, заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев. "Информационная поддержка книг, книжной культуры, чтения в интернете за два месяца сократилась на 30 процентов. Последствия этого мы пока не понимаем, они не просчитываемы, но есть угроза, что это повлечет за собой сокращение интереса к чтению. В принципе, это большая угроза", - сказал Григорьев на Национальном рекламном форуме. По его словам, книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг и книжных мероприятий. "Мы хотели бы с коллегами из ФАС рассмотреть возможность следующего алгоритма. Добиться от коллег четкой публичной позиции относительно того, что информация об общественных мероприятиях, направленных на популяризацию книг и чтения, относится к социальной рекламе. Этот шаг достижим, более того, для него есть достаточно оснований", - отметил Григорьев.

https://ria.ru/20231114/biblioteki-1909381493.html

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россия, владимир григорьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество