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Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России - РИА Новости, 14.11.2023
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15:39 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/knigi-1909390492.html
Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России
Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России - РИА Новости, 14.11.2023
Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России
Книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг, информационная поддержка книг сократилась в интернете на 30% за последние два месяца, заявил... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T15:39
2023-11-14T15:39
россия
владимир григорьев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг, информационная поддержка книг сократилась в интернете на 30% за последние два месяца, заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев. "Информационная поддержка книг, книжной культуры, чтения в интернете за два месяца сократилась на 30 процентов. Последствия этого мы пока не понимаем, они не просчитываемы, но есть угроза, что это повлечет за собой сокращение интереса к чтению. В принципе, это большая угроза", - сказал Григорьев на Национальном рекламном форуме. По его словам, книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг и книжных мероприятий. "Мы хотели бы с коллегами из ФАС рассмотреть возможность следующего алгоритма. Добиться от коллег четкой публичной позиции относительно того, что информация об общественных мероприятиях, направленных на популяризацию книг и чтения, относится к социальной рекламе. Этот шаг достижим, более того, для него есть достаточно оснований", - отметил Григорьев.
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россия, владимир григорьев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Владимир Григорьев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Минцифры сообщило о возможном снижении интереса к чтению в России

Минцифры: информационная поддержка книг в интернете сократилась на 30%

© iStock.com / Alberto GagliardiОткрытые книги
Открытые книги - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© iStock.com / Alberto Gagliardi
Открытые книги. Архивное фото
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МОСКВА. 14 ноя - РИА Новости. Книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг, информационная поддержка книг сократилась в интернете на 30% за последние два месяца, заявил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.
"Информационная поддержка книг, книжной культуры, чтения в интернете за два месяца сократилась на 30 процентов. Последствия этого мы пока не понимаем, они не просчитываемы, но есть угроза, что это повлечет за собой сокращение интереса к чтению. В принципе, это большая угроза", - сказал Григорьев на Национальном рекламном форуме.
По его словам, книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг и книжных мероприятий.
"Мы хотели бы с коллегами из ФАС рассмотреть возможность следующего алгоритма. Добиться от коллег четкой публичной позиции относительно того, что информация об общественных мероприятиях, направленных на популяризацию книг и чтения, относится к социальной рекламе. Этот шаг достижим, более того, для него есть достаточно оснований", - отметил Григорьев.
Книга - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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РоссияВладимир ГригорьевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
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