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В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 14.11.2023
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12:23 14.11.2023 (обновлено: 12:34 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 14.11.2023
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:23
2023-11-14T12:34
сша
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китай
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие.Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил об обеспокоенности военным сотрудничеством России и КНДР, а также о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР наращивать свой потенциал."Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - сказал Песков журналистам.Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по теме отношений с КНДР.
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сша, россия, китай, в мире, дмитрий песков
США, Россия, Китай, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР

Песков назвал заявления США об обходе РФ и КНР санкций против КНДР голословными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие.
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил об обеспокоенности военным сотрудничеством России и КНДР, а также о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР наращивать свой потенциал.
«
"Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - сказал Песков журналистам.
Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по теме отношений с КНДР.
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США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
СШАРоссияКитайВ миреДмитрий Песков
 
 
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