https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 14.11.2023
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T12:23
2023-11-14T12:23
2023-11-14T12:34
сша
россия
китай
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185769_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aba74dabe029d28b5af08a4af894ebee.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие.Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил об обеспокоенности военным сотрудничеством России и КНДР, а также о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР наращивать свой потенциал."Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - сказал Песков журналистам.Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по теме отношений с КНДР.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185769_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6e261a5caad97f657900be1caf7c571e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, в мире, дмитрий песков
США, Россия, Китай, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
Песков назвал заявления США об обходе РФ и КНР санкций против КНДР голословными