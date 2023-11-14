https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html

В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР

В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР - РИА Новости, 14.11.2023

В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T12:23

2023-11-14T12:23

2023-11-14T12:34

сша

россия

китай

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185769_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aba74dabe029d28b5af08a4af894ebee.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными и ничем не подтвержденными обвинения США в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР, он подчеркнул, что каждое новое подобное заявление девальвирует предыдущие.Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил об обеспокоенности военным сотрудничеством России и КНДР, а также о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР наращивать свой потенциал."Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - сказал Песков журналистам.Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по теме отношений с КНДР.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, китай, в мире, дмитрий песков