https://ria.ru/20231114/klub-1909427020.html

Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов

Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов - РИА Новости, 14.11.2023

Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов

Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской области задержали участников межрегиональной группы, незаконно занимавшейся организацией азартных игр, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:52

2023-11-14T17:52

2023-11-14T17:52

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТЮМЕНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской области задержали участников межрегиональной группы, незаконно занимавшейся организацией азартных игр, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. По версии следствия, задержанные арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан, где незаконно проводили игры в покер, и были задержаны сотрудниками ФСБ России с поличным. На фотографиях с мест задержания виден логотип уральской школы покера, специальные столы и фишки для игры, а также лежащие на полу задержанные. "Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской совместно УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. <...> Возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - отмечается в сообщении. Уголовные дела возбуждены и расследуются сотрудниками СУ СК по Тюменской области. Подозреваемым в организации и проведении азартных игр грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20230904/azart-1894134084.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, свердловская область