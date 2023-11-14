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Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов - РИА Новости, 14.11.2023
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17:52 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/klub-1909427020.html
Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов
Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов - РИА Новости, 14.11.2023
Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов
Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской области задержали участников межрегиональной группы, незаконно занимавшейся организацией азартных игр, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:52
2023-11-14T17:52
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
свердловская область
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской области задержали участников межрегиональной группы, незаконно занимавшейся организацией азартных игр, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. По версии следствия, задержанные арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан, где незаконно проводили игры в покер, и были задержаны сотрудниками ФСБ России с поличным. На фотографиях с мест задержания виден логотип уральской школы покера, специальные столы и фишки для игры, а также лежащие на полу задержанные. "Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской совместно УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. &lt;...&gt; Возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - отмечается в сообщении. Уголовные дела возбуждены и расследуются сотрудниками СУ СК по Тюменской области. Подозреваемым в организации и проведении азартных игр грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20230904/azart-1894134084.html
россия
тюменская область
свердловская область
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, свердловская область
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Тюменская область, Свердловская область
Сотрудники ФСБ пресекли работу межрегиональных покерных клубов

В Тюменской области сотрудники ФСБ пресекли работу покерных клубов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской области задержали участников межрегиональной группы, незаконно занимавшейся организацией азартных игр, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, задержанные арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан, где незаконно проводили игры в покер, и были задержаны сотрудниками ФСБ России с поличным. На фотографиях с мест задержания виден логотип уральской школы покера, специальные столы и фишки для игры, а также лежащие на полу задержанные.
"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской совместно УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. <...> Возбуждены и расследуется уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)", - отмечается в сообщении.
Уголовные дела возбуждены и расследуются сотрудниками СУ СК по Тюменской области. Подозреваемым в организации и проведении азартных игр грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Покерный клуб
Более 40 человек обвинили в организации азартных игр на Ставрополье
4 сентября, 16:56
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьСвердловская область
 
 
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