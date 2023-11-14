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В декабре откроются новые рейсы в Китай - РИА Новости, 14.11.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:10 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/kitay-1909309259.html
В декабре откроются новые рейсы в Китай
В декабре откроются новые рейсы в Китай - РИА Новости, 14.11.2023
В декабре откроются новые рейсы в Китай
Группа "Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая - Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:10
2023-11-14T11:10
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аэрофлот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
иркутск
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая - Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия". Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100", - говорится в сообщении. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю из Иркутска в Пекин - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.
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новости - туризм, туризм, туристы, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), иркутск, пекин, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Иркутск, Пекин, Китай
В декабре откроются новые рейсы в Китай

"Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в Пекин

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая - Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия". Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100", - говорится в сообщении.
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю из Иркутска в Пекин - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАэрофлотSukhoi Superjet 100 (SSJ100)ИркутскПекинКитай
 
 
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