https://ria.ru/20231114/kitay-1909309259.html

В декабре откроются новые рейсы в Китай

В декабре откроются новые рейсы в Китай - РИА Новости, 14.11.2023

В декабре откроются новые рейсы в Китай

Группа "Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая - Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик. РИА Новости, 14.11.2023

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" с 21 декабря запускает прямые рейсы из Иркутска в столицу Китая - Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин (Дасин). Полеты стартуют 21 декабря 2023 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия". Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100", - говорится в сообщении. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю из Иркутска в Пекин - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратные - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона человек.

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