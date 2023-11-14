https://ria.ru/20231114/khamas-1909486622.html
Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим, требуя освободить пленных
Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим, требуя освободить пленных - РИА Новости, 15.11.2023
Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим, требуя освободить пленных
Сотни родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим с... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T23:59
2023-11-14T23:59
2023-11-15T00:39
в мире
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биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Сотни родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим с требованием к правительству ускорить их освобождение, передает корреспондент РИА Новости.Марш начался во вторник днем на площади перед тель-авивским музеем искусств — площадь находится через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны.К субботе участники марша планируют добраться до Иерусалима и устроить акцию протеста напротив резиденции премьера Биньямина Нетаньяху. Семьи заложников отмечают, что те находятся в плену уже 39 дней и время уже давно начало работать против похищенных из-за отсутствия конкретных действий властей.В частности, родственники заложников требуют от правительства, чтобы вопросу освобождения их близких дали более высокий приоритет, чем политическим и военным целям. Семьи также хотят получить конкретные ответы на вопросы о том, как именно правительство планирует вернуть похищенных в Израиль.Марш семей заложников проходит после неподтвержденных сообщений в прессе о возможности достижения сделки между Израилем и ХАМАС по освобождению некоторых похищенных в обмен на временную приостановку боевых действий в секторе Газа. До сих пор Тель-Авив лишь раз за разом заявлял, что прекращение огня в анклаве невозможно без освобождения всех заложников, отмечая, что это одна из главных целей военной операции.Каждую субботу в центре Тель-Авива собираются тысячи людей на митинг в поддержку семей заложников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Семьи заложников ХАМАС начали марш в Иерусалим, требуя освободить пленных
Родственники заложников ХАМАС идут в Иерусалим, требуя освобождения похищенных
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Сотни родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим с требованием к правительству ускорить их освобождение, передает корреспондент РИА Новости.
Марш начался во вторник днем на площади перед тель-авивским музеем искусств — площадь находится через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны.
К субботе участники марша планируют добраться до Иерусалима
и устроить акцию протеста напротив резиденции премьера Биньямина Нетаньяху
. Семьи заложников отмечают, что те находятся в плену уже 39 дней и время уже давно начало работать против похищенных из-за отсутствия конкретных действий властей.
В частности, родственники заложников требуют от правительства, чтобы вопросу освобождения их близких дали более высокий приоритет, чем политическим и военным целям. Семьи также хотят получить конкретные ответы на вопросы о том, как именно правительство планирует вернуть похищенных в Израиль
.
Марш семей заложников проходит после неподтвержденных сообщений в прессе о возможности достижения сделки между Израилем и ХАМАС
по освобождению некоторых похищенных в обмен на временную приостановку боевых действий в секторе Газа. До сих пор Тель-Авив
лишь раз за разом заявлял, что прекращение огня в анклаве невозможно без освобождения всех заложников, отмечая, что это одна из главных целей военной операции.
Каждую субботу в центре Тель-Авива собираются тысячи людей на митинг в поддержку семей заложников.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о его полной блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.