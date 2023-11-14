https://ria.ru/20231114/kakao-1909426273.html

Цена на какао побила почти полувековой рекорд

Цена на какао побила почти полувековой рекорд - РИА Новости, 14.11.2023

Цена на какао побила почти полувековой рекорд

Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures. Эксперт РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:48

2023-11-14T17:48

2023-11-14T17:48

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/63/1529366337_0:134:3872:2312_1920x0_80_0_0_b6da92c5e52e7cda5d917d8ffe3d5f21.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов заявил РИА Новости, что стоимость этой продукции вполне может достичь 5 тысяч долларов в рамках текущей инфляционной переоценки. Так, стоимость какао по декабрьскому фьючерсу в понедельник достигла 4051 доллара, когда как еще в пятницу торги закрылись на уровне 3991 доллар. При этом всего цены на это сырье выросли с конца прошлого года в 1,6 раза. "В среднем какао последние 15 лет (с последнего большого кризиса) торговались около 3500 за тонну. За это время в США, которые потребляют львиную долю мирового кофе, инфляция выросла более чем на 40%. И в сегодняшних ценах эти 3500 как раз должны стоить 5000. Так что даже без факторов вроде неурожая, колебаний климата и прочего - какао и так будет стремиться к данной отметке", - прогнозирует Емельянов. Он добавил, что в истории уже бывали случаи глобального дефицита какао-бобов. Например, в 1977 году шоколадное сырье на время дорожало почти до 5400 долларов, а с учетом накопленной инфляции сегодня это 27,5 тысячи за тонну. "То есть в худших сценариях мы можем увидеть кратный рост цены на какао. То, что происходит сейчас, это всего лишь текущая переоценка. Настоящего кризиса не было очень давно", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20231031/shokolad-1906322949.html

https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика