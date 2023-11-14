https://ria.ru/20231114/kakao-1909426273.html
Цена на какао побила почти полувековой рекорд
Цена на какао побила почти полувековой рекорд - РИА Новости, 14.11.2023
Цена на какао побила почти полувековой рекорд
Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures. Эксперт РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T17:48
2023-11-14T17:48
2023-11-14T17:48
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/63/1529366337_0:134:3872:2312_1920x0_80_0_0_b6da92c5e52e7cda5d917d8ffe3d5f21.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов заявил РИА Новости, что стоимость этой продукции вполне может достичь 5 тысяч долларов в рамках текущей инфляционной переоценки. Так, стоимость какао по декабрьскому фьючерсу в понедельник достигла 4051 доллара, когда как еще в пятницу торги закрылись на уровне 3991 доллар. При этом всего цены на это сырье выросли с конца прошлого года в 1,6 раза. "В среднем какао последние 15 лет (с последнего большого кризиса) торговались около 3500 за тонну. За это время в США, которые потребляют львиную долю мирового кофе, инфляция выросла более чем на 40%. И в сегодняшних ценах эти 3500 как раз должны стоить 5000. Так что даже без факторов вроде неурожая, колебаний климата и прочего - какао и так будет стремиться к данной отметке", - прогнозирует Емельянов. Он добавил, что в истории уже бывали случаи глобального дефицита какао-бобов. Например, в 1977 году шоколадное сырье на время дорожало почти до 5400 долларов, а с учетом накопленной инфляции сегодня это 27,5 тысячи за тонну. "То есть в худших сценариях мы можем увидеть кратный рост цены на какао. То, что происходит сейчас, это всего лишь текущая переоценка. Настоящего кризиса не было очень давно", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20231031/shokolad-1906322949.html
https://ria.ru/20231112/sladkoe-1908940159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Цена на какао побила почти полувековой рекорд
Биржевые цены на какао впервые за 46 лет превысили четыре тысячи долларов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures
. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов заявил РИА Новости, что стоимость этой продукции вполне может достичь 5 тысяч долларов в рамках текущей инфляционной переоценки.
Так, стоимость какао по декабрьскому фьючерсу в понедельник достигла 4051 доллара, когда как еще в пятницу торги закрылись на уровне 3991 доллар. При этом всего цены на это сырье выросли с конца прошлого года в 1,6 раза.
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"В среднем какао последние 15 лет (с последнего большого кризиса) торговались около 3500 за тонну. За это время в США, которые потребляют львиную долю мирового кофе, инфляция выросла более чем на 40%. И в сегодняшних ценах эти 3500 как раз должны стоить 5000. Так что даже без факторов вроде неурожая, колебаний климата и прочего - какао и так будет стремиться к данной отметке", - прогнозирует Емельянов.
Он добавил, что в истории уже бывали случаи глобального дефицита какао-бобов. Например, в 1977 году шоколадное сырье на время дорожало почти до 5400 долларов, а с учетом накопленной инфляции сегодня это 27,5 тысячи за тонну.
"То есть в худших сценариях мы можем увидеть кратный рост цены на какао. То, что происходит сейчас, это всего лишь текущая переоценка. Настоящего кризиса не было очень давно", - заключил аналитик.
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