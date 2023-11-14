https://ria.ru/20231114/izrail-1909273228.html

Армия Израиля организует передачу инкубаторов для детей больнице "Аш-Шифа"

Армия Израиля организует передачу инкубаторов для детей больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 14.11.2023

Армия Израиля организует передачу инкубаторов для детей больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что организует передачу инкубаторов для новорожденных больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T05:14

2023-11-14T05:14

2023-11-14T10:51

в мире

израиль

палестина

сектор газа

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что организует передачу инкубаторов для новорожденных больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Замминистра здравоохранения в Газе Юсеф Абу Риш заявлял, что в больнице уже погибли шесть недоношенных младенцев и девять других пациентов из-за отсутствия электричества, необходимого для поддержания их жизнедеятельности. Старший советник израильского премьер-министра Марк Регев отмечал, что армия Израиля готова эвакуировать из больницы новорожденных детей. "После предложения гуманитарной помощи гендиректору больницы "Аш-Шифа" со стороны ЦАХАЛ армия запустила гуманитарную инициативу по координации передачи инкубаторов из больницы в Израиле в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа", – говорится в сообщении армии. Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на местные источники передавало, что больница "Аш-Шифа" в секторе Газа была полностью отключена от электроснабжения, израильские ВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы. В понедельник старший советник израильского премьер-министра Марк Регев отрицал полное окружение больницы израильскими силами, но признал, что не все могут покинуть здание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231114/gaza-1909272048.html

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году