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В США усомнились, что Нетаньяху прислушается к призывам Штатов о перемирии
В США усомнились, что Нетаньяху прислушается к призывам Штатов о перемирии - РИА Новости, 14.11.2023
В США усомнились, что Нетаньяху прислушается к призывам Штатов о перемирии
Экс-чиновник госдепа США, гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят заявил РИА Новости, что, если даже США выступят за прекращение... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:03
2023-11-14T03:03
2023-11-14T03:03
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Экс-чиновник госдепа США, гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят заявил РИА Новости, что, если даже США выступят за прекращение огня в секторе Газа, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, вероятно, не прислушается к ним. "Если администрация (президента США Джо) Байдена в итоге решит поддержать прекращение огня, не думаю, что он (Нетаньяху - ред.) будет их слушать какое-то время... Не думаю, что кто-то сможет его контролировать", - сказал он. Альзаят отметил, что в данной ситуации Совбез ООН оказался "бесполезен", поскольку противоборствующие стороны могут ветировать резолюции. Итог - "полное беззаконие" и никакого уважения к международному праву. "Может быть, некоторым странам и лидерам это нравится, но для остального человечества, я думаю, это очень, очень, очень плохая глава в нашей современной истории", - добавил он.
https://ria.ru/20231114/izrail-1909262764.html
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В США усомнились, что Нетаньяху прислушается к призывам Штатов о перемирии
Экс-чиновник госдепа: Нетаньяху не прислушается к призывам США о перемирии