Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57 - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 14.11.2023 (обновлено: 05:31 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57 - РИА Новости, 14.11.2023
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57
Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T03:17
2023-11-14T05:31
безопасность
технологии
россия
ростех
воздушно-космические силы россии
су-57
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_2872d72388b2d3450b8fe68b238b2f0c.jpg
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".&quot;Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения&quot;, — отметили собеседники агентства.Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года армии передадут еще 22.
https://ria.ru/20231114/drony-1909269611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_102:0:1869:1325_1920x0_80_0_0_c581bda3d10b88a1de8dd65349dc67cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, ростех, воздушно-космические силы россии, су-57
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-57
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

"Ростех": боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут

© РИА Новости / Андрей Катаев | Перейти в медиабанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Андрей Катаев
Перейти в медиабанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
«

"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", — отметили собеседники агентства.

Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года армии передадут еще 22.
Мобильные комплексы защиты от беспилотников Сапфир от компании АО КРЭТ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны
03:09
 
БезопасностьТехнологииРоссияРостехВоздушно-космические силы РоссииСу-57
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала