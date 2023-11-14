https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html

В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57 - РИА Новости, 14.11.2023

В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57

Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T03:17

2023-11-14T03:17

2023-11-14T05:31

безопасность

технологии

россия

ростех

воздушно-космические силы россии

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_2872d72388b2d3450b8fe68b238b2f0c.jpg

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, его начинают оснащать двигателем второго этапа ("изделие 30"), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", — отметили собеседники агентства.Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57. По данным из открытых источников, ранее на вооружении числилось шесть таких истребителей, а к концу 2024 года армии передадут еще 22.

https://ria.ru/20231114/drony-1909269611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, ростех, воздушно-космические силы россии, су-57