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В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой - РИА Новости, 14.11.2023
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14:20 14.11.2023 (обновлено: 14:32 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/irak-1909366564.html
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой - РИА Новости, 14.11.2023
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой
Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:20
2023-11-14T14:32
в мире
ирак
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
моссад
хезболла
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БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби."Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины", - сказал ар-Рикаби.Он добавил, что иракские силовики "рассчитывают, что вскоре появятся какие-то улики или доказательства, которые позволят соответствующим ведомствам прийти к этому".Накануне телеканал Channel 4 опубликовал признания похищенной в Ираке ученой с гражданствами России и Израиля Елизаветы Цурковой, где она заявила, что работала на "Моссад" и американскую разведку в Ираке и Сирии.В понедельник иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.
https://ria.ru/20231114/rossiyanka-1909270842.html
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в мире, ирак, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, моссад, хезболла
В мире, Ирак, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Хезболла
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой

Советник премьера: Ирак активно ищет гражданку РФ и Израиля Цуркову

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
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БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби.
«
"Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины", - сказал ар-Рикаби.
Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой — она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа
Иракское ТВ выложило видео, где показана россиянка Цуркова после похищения
03:52
Он добавил, что иракские силовики "рассчитывают, что вскоре появятся какие-то улики или доказательства, которые позволят соответствующим ведомствам прийти к этому".
Накануне телеканал Channel 4 опубликовал признания похищенной в Ираке ученой с гражданствами России и Израиля Елизаветы Цурковой, где она заявила, что работала на "Моссад" и американскую разведку в Ираке и Сирии.
В понедельник иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.
 
В миреИракРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуМоссадХезболла
 
 
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