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В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой - РИА Новости, 14.11.2023
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой
Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:20
2023-11-14T14:20
2023-11-14T14:32
в мире
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биньямин нетаньяху
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БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби."Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины", - сказал ар-Рикаби.Он добавил, что иракские силовики "рассчитывают, что вскоре появятся какие-то улики или доказательства, которые позволят соответствующим ведомствам прийти к этому".Накануне телеканал Channel 4 опубликовал признания похищенной в Ираке ученой с гражданствами России и Израиля Елизаветы Цурковой, где она заявила, что работала на "Моссад" и американскую разведку в Ираке и Сирии.В понедельник иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.
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в мире, ирак, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, моссад, хезболла
В мире, Ирак, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Хезболла
В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой
Советник премьера: Ирак активно ищет гражданку РФ и Израиля Цуркову