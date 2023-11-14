https://ria.ru/20231114/irak-1909366564.html

В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой

В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой - РИА Новости, 14.11.2023

В Ираке рассказали о поисках гражданки России и Израиля Цурковой

Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T14:20

2023-11-14T14:20

2023-11-14T14:32

в мире

ирак

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

моссад

хезболла

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БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. Службы безопасности Ирака прилагают усилия для обнаружения гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, сообщил РИА Новости советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби."Что касается российской гражданки, службы безопасности все еще отслеживают дело о ее похищении в Багдаде и прилагают усилия, чтобы найти любую ниточку, которая привела бы к обнаружению похищенной женщины", - сказал ар-Рикаби.Он добавил, что иракские силовики "рассчитывают, что вскоре появятся какие-то улики или доказательства, которые позволят соответствующим ведомствам прийти к этому".Накануне телеканал Channel 4 опубликовал признания похищенной в Ираке ученой с гражданствами России и Израиля Елизаветы Цурковой, где она заявила, что работала на "Моссад" и американскую разведку в Ираке и Сирии.В понедельник иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой, – она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа. В июле канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова - гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы "Катаиб Хезболлах" в Ираке. Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил РИА Новости в том же месяце, что обращений в посольство по поводу якобы похищенной россиянки не поступало, поэтому дипломаты не связывались с иракским правительством по этому вопросу.

https://ria.ru/20231114/rossiyanka-1909270842.html

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в мире, ирак, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, моссад, хезболла