https://ria.ru/20231114/ingushetiya-1909424483.html

Набор в первую в СКФО школу программирования объявили в Ингушетии

Набор в первую в СКФО школу программирования объявили в Ингушетии - РИА Новости, 14.11.2023

Набор в первую в СКФО школу программирования объявили в Ингушетии

Власти Ингушетии объявили о начале набора в первую на Северном Кавказе бесплатную школу программирования "Школа 21", сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:46

2023-11-14T17:46

2023-11-14T17:54

республика ингушетия

республика ингушетия

северо-кавказский федеральный округ

северный кавказ

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НАЛЬЧИК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии объявили о начале набора в первую на Северном Кавказе бесплатную школу программирования "Школа 21", сообщила пресс-служба главы региона. "Школа 21" - проект "Сбера", который дает возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IT. "Академия цифрового развития в Магасе объявила о старте набора участников в "Школу 21". Образовательный проект в регионе реализуется по инициативе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Школа 21" в Магасе станет первым подобным образовательным проектом в Северо-Кавказском федеральном округе, и ее появление придаст мощный импульс развитию ИТ-технологий и всесторонней цифровизации в регионе. Открытие школы и начало отборочного интенсива запланировано на февраль 2024 года. Подать заявку на обучение в школе можно на ее сайте. "Сложно себе представить, когда и при каких обстоятельствах мы смогли бы самостоятельно реализовать в республике подобный проект, если бы не помощь в этом уважаемого Микаила Гуцериева. Мы должны понимать, что нашей молодежи выпал великий шанс бесплатно получить высококачественное образование в сфере цифрового развития, и это дорогого стоит. Я уверен, что благодаря реализации данного проекта в Ингушетии, многие наши парни и девушки получат отличную возможность для профессионального и карьерного роста. Перед ними открываются большие возможности, и я предлагаю им не упустить их", – отметил Калиматов. "Школа 21" в Академии цифрового развития станет основой образовательного кластера в Ингушетии. Кампус школы будет располагаться на трех этажах на площади более 3,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20231113/ingushetiya-1909209766.html

https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

https://ria.ru/20231102/sotsobekty-1907042703.html

республика ингушетия

северо-кавказский федеральный округ

северный кавказ

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республика ингушетия, северо-кавказский федеральный округ, северный кавказ