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Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи - РИА Новости, 14.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:34 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/gubernatorskaya_elka-1909371263.html
Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи
Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи - РИА Новости, 14.11.2023
Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи
Более 300 школьников Ямала и Волновахи (ДНР) посетят губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T14:34
2023-11-14T14:34
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
ямал
волноваха
дети
праздники
новый год
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САЛЕХАРД, 14 ноя - РИА Новости. Более 300 школьников Ямала и Волновахи (ДНР) посетят губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Муниципальные комиссии утвердили списки ребят, которые побывают на главном новогоднем празднике Ямала. Это 300 юных северян из всех муниципалитетов округа и 10 школьников из Волновахи", — говорится в сообщении. Узнать результат конкурсного отбора можно в департаменте образования муниципалитета. Приглашение получат отличники учебы, победители конференций, конкурсов и олимпиад всероссийского, международного уровней в сфере образования, культуры и спорта, активисты добровольческих отрядов. Также посетят губернаторскую елку ребята с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищенных семей, а еще школьники, чьи родители являются участниками СВО. С этого года школьники могут принять участие в мероприятии один раз в три года. Это сделано для того, чтобы как можно больше детей побывали на главном новогоднем празднике округа, уточняют власти. В праздничной программе ребят ждет церемония пересечения полярного круга, посещение музеев и историко-архитектурных достопримечательностей Салехарда, экскурсия в природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, новогодняя ярмарка, театрализованное представление. Губернаторская елка проходит по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова. Впервые мероприятие прошло в Год талантов на Ямале в 2021 году, отмечает пресс-служба.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, ямал, волноваха, дети, праздники, новый год, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Салехард, Ямал, Волноваха, Дети, праздники, Новый год, Дмитрий Артюхов

Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи

© Фото : правительство ЯНАОГубернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи
Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : правительство ЯНАО
Губернаторскую елку в Салехарде посетят школьники Ямала и Волновахи
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 14 ноя - РИА Новости. Более 300 школьников Ямала и Волновахи (ДНР) посетят губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Муниципальные комиссии утвердили списки ребят, которые побывают на главном новогоднем празднике Ямала. Это 300 юных северян из всех муниципалитетов округа и 10 школьников из Волновахи", — говорится в сообщении.
Узнать результат конкурсного отбора можно в департаменте образования муниципалитета. Приглашение получат отличники учебы, победители конференций, конкурсов и олимпиад всероссийского, международного уровней в сфере образования, культуры и спорта, активисты добровольческих отрядов. Также посетят губернаторскую елку ребята с особенностями здоровья, дети из многодетных и социально незащищенных семей, а еще школьники, чьи родители являются участниками СВО.
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С этого года школьники могут принять участие в мероприятии один раз в три года. Это сделано для того, чтобы как можно больше детей побывали на главном новогоднем празднике округа, уточняют власти.
В праздничной программе ребят ждет церемония пересечения полярного круга, посещение музеев и историко-архитектурных достопримечательностей Салехарда, экскурсия в природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, новогодняя ярмарка, театрализованное представление.
Губернаторская елка проходит по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова. Впервые мероприятие прошло в Год талантов на Ямале в 2021 году, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардЯмалВолновахаДетипраздникиНовый годДмитрий Артюхов
 
 
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