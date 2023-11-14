https://ria.ru/20231114/gorlovka-1909288402.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 14.11.2023

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска во вторник утром вновь обстреляли Никитовский район Горловки из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:27

2023-11-14T09:27

2023-11-14T09:27

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром вновь обстреляли Никитовский район Горловки из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Ранее, в 7.40, по указанному району Горловки было выпущено десять ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины