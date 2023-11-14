https://ria.ru/20231114/gorlovka-1909288402.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 14.11.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска во вторник утром вновь обстреляли Никитовский район Горловки из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:27
2023-11-14T09:27
2023-11-14T09:27
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром вновь обстреляли Никитовский район Горловки из РСЗО, выпустив восемь ракет, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Ранее, в 7.40, по указанному району Горловки было выпущено десять ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 8 ракет из РСЗО по Горловке