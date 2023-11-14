Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
По данным ведомства, в 5.40 по этому же району Горловки было выпущено пять снарядов указанного калибра, в 00.15 – три таких же снаряда ко Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.