https://ria.ru/20231114/gaza-1909320500.html

Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа

Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 14.11.2023

Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа

Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его, безопасность... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T11:35

2023-11-14T11:35

2023-11-14T11:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его, безопасность сотрудников ООН должна быть гарантирована, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Офисы ООН по всему миру приспустили флаги в понедельник в знак траура в связи с гибелью в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта 101 сотрудника БАПОР. Организация также сообщила, что здание БАПОР в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье. При этом подчеркивалось, что БАПОР передает сторонам конфликта координаты всех своих объектов в секторе Газа. "Китай глубоко шокирован нападением на здание, в котором размещаются сотрудники ООН на юге сектора Газа, и резко осуждает его", - заявила дипломат. Она добавила, что Пекин выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников ООН во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. "Насилие не может принести настоящую безопасность, а военная сила не может обеспечить прочный мир", - указала она. Мао Нин подчеркнула, что безопасность персонала Организации Объединенных Наций должна быть гарантирована. "Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, соблюдать международное право, действительно выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября (с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта– ред.), немедленно прекратить огонь и войну во избежание еще более масштабной гуманитарной катастрофы", - указала дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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китай

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, китай, мао нин, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа