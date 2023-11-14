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Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 14.11.2023
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11:35 14.11.2023 (обновлено: 11:36 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gaza-1909320500.html
Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа
Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 14.11.2023
Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа
Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его, безопасность... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T11:35
2023-11-14T11:36
в мире
израиль
китай
мао нин
бапор
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его, безопасность сотрудников ООН должна быть гарантирована, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Офисы ООН по всему миру приспустили флаги в понедельник в знак траура в связи с гибелью в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта 101 сотрудника БАПОР. Организация также сообщила, что здание БАПОР в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье. При этом подчеркивалось, что БАПОР передает сторонам конфликта координаты всех своих объектов в секторе Газа. "Китай глубоко шокирован нападением на здание, в котором размещаются сотрудники ООН на юге сектора Газа, и резко осуждает его", - заявила дипломат. Она добавила, что Пекин выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников ООН во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. "Насилие не может принести настоящую безопасность, а военная сила не может обеспечить прочный мир", - указала она. Мао Нин подчеркнула, что безопасность персонала Организации Объединенных Наций должна быть гарантирована. "Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, соблюдать международное право, действительно выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября (с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта– ред.), немедленно прекратить огонь и войну во избежание еще более масштабной гуманитарной катастрофы", - указала дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
китай
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в мире, израиль, китай, мао нин, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Китай, Мао Нин, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Китай осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа

МИД Китая резко осудил удар по зданию БАПОР в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по сектору Газа
Последствия израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара по сектору Газа
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ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай шокирован ударом по зданию Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа и резко осуждает его, безопасность сотрудников ООН должна быть гарантирована, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Офисы ООН по всему миру приспустили флаги в понедельник в знак траура в связи с гибелью в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта 101 сотрудника БАПОР.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Организация также сообщила, что здание БАПОР в городе Рафах в секторе Газа получило серьезные повреждения в результате удара ВМС Израиля в воскресенье. При этом подчеркивалось, что БАПОР передает сторонам конфликта координаты всех своих объектов в секторе Газа.
"Китай глубоко шокирован нападением на здание, в котором размещаются сотрудники ООН на юге сектора Газа, и резко осуждает его", - заявила дипломат.
Она добавила, что Пекин выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников ООН во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.
"Насилие не может принести настоящую безопасность, а военная сила не может обеспечить прочный мир", - указала она.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
Мао Нин подчеркнула, что безопасность персонала Организации Объединенных Наций должна быть гарантирована.
"Китай призывает все вовлеченные стороны сохранять максимальное спокойствие и сдержанность, соблюдать международное право, действительно выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 27 октября (с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта– ред.), немедленно прекратить огонь и войну во избежание еще более масштабной гуманитарной катастрофы", - указала дипломат.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильКитайМао НинБАПОРХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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