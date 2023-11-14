https://ria.ru/20231114/gaza-1909298695.html

HRW призвала расследовать израильские удары по больницам сектора Газа

HRW призвала расследовать израильские удары по больницам сектора Газа - РИА Новости, 14.11.2023

HRW призвала расследовать израильские удары по больницам сектора Газа

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала в заявлении расследовать как военные преступления повторяющиеся удары Израиля по больницам в секторе РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T10:29

2023-11-14T10:29

2023-11-14T10:29

в мире

израиль

human rights watch

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала в заявлении расследовать как военные преступления повторяющиеся удары Израиля по больницам в секторе Газа, которые ухудшают гуманитарную обстановку в анклаве. "Повторяющиеся и очевидно незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации. Как сообщает HRW, объявленный Израилем 13 октября призыв к эвакуации 22 больниц на севере сектора Газа был неэффективен, поскольку в расчет не были приняты условия, необходимые для эвакуации медицинских учреждений, включая необходимость обеспечения безопасности пациентов и медперсонала. Правозащитники заявили, что власти Израиля должны немедленно прекратить незаконные нападения на больницы, машины скорой помощи и другие гражданские объекты, а также полную блокаду сектора Газа, которая представляет собой военное преступление коллективного наказания. В свою очередь, "ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки" должны принять все возможные меры предосторожности, чтобы защитить гражданское население, находящееся под их контролем. В HRW считают, что расследованием ситуации должны заняться Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и Международный уголовный суд. Правозащитники также призвали США, Великобританию, Канаду, Германию и прочие страны прекратить поставки вооружений в Израиль и потребовать от него восстановления водо- и электроснабжения палестинского анклава, возобновить поставки топлива и гуманитарной помощи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, human rights watch, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа