https://ria.ru/20231114/gaza-1909284318.html
Медики осмотрят россиян, прибывших из сектора Газа в Каир
Медики осмотрят россиян, прибывших из сектора Газа в Каир - РИА Новости, 14.11.2023
Медики осмотрят россиян, прибывших из сектора Газа в Каир
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства осмотрят 98 российских граждан, которые прибыли из... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T08:57
2023-11-14T08:57
2023-11-14T08:57
россия
израиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хамас
ил-76
оон
каир (город)
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства осмотрят 98 российских граждан, которые прибыли из сектора Газа, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ, в ночь на понедельник. Днем в понедельник в МЧС сообщили, что Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Вечером самолет приземлился в аэропорту "Домодедово". В ночь на вторник МЧС РФ сообщило, что вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир. "По прибытии автобусов с 98 российскими гражданами, прибывшими из сектора Газа в место дислокации наших специалистов, все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства", - говорится в сообщении. Отмечается, что при необходимости им будет оказана медицинская помощь, проведена подготовка к перелету в Москву. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_e87b82b7c4044a4b45fc8ff6ff4d36a5.jpg
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
2023-11-14T08:57
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, ил-76, оон, каир (город), в мире
Россия, Израиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ХАМАС, Ил-76, ООН, Каир (город), В мире
Медики осмотрят россиян, прибывших из сектора Газа в Каир
Медики осмотрят 98 российских граждан, эвакуированных из сектора Газа в Каир
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства осмотрят 98 российских граждан, которые прибыли из сектора Газа, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС
РФ, в ночь на понедельник. Днем в понедельник в МЧС сообщили, что Ил-7
6 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву
. Вечером самолет приземлился в аэропорту "Домодедово
". В ночь на вторник МЧС РФ сообщило, что вторую группу эвакуированных из сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир.
"По прибытии автобусов с 98 российскими гражданами, прибывшими из сектора Газа в место дислокации наших специалистов, все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости им будет оказана медицинская помощь, проведена подготовка к перелету в Москву.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.