https://ria.ru/20231114/gaza-1909261575.html

В Домодедово рассказали, что позволяет людям покинуть Газу

В Домодедово рассказали, что позволяет людям покинуть Газу - РИА Новости, 14.11.2023

В Домодедово рассказали, что позволяет людям покинуть Газу

Встречающая в аэропорту "Домодедово" друзей из сектора Газа Елена Альян рассказала РИА Новости, что многим покинуть анклав позволяет российское гражданство. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T00:09

2023-11-14T00:09

2023-11-14T00:17

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ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающая в аэропорту "Домодедово" друзей из сектора Газа Елена Альян рассказала РИА Новости, что многим покинуть анклав позволяет российское гражданство. Самолет Ил-76 МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа граждане России приземлился в "Домодедово" в понедельник вечером. "Простые люди живут там, потому что живут, и они попали в эту ситуацию как в западню: не могут ни выехать, ни никуда попасть. Хорошо, что у многих есть российское гражданство, которое позволяет им покинуть сектор Газа и оказаться на территории России", – сказала собеседница агентства. Она выразила благодарность президенту России Владимиру Путину, МЧС, работникам всех посольств, каирской и палестинской сторонам. В 2012, 2014 и 2015 годах, как сообщало РИА Новости, Елена Альян участвовала в организации эвакуации россиян из Газы и доставке гуманитарной помощи как сотрудник консульства. "Я встречаю своих друзей, которые прибывают специальным рейсом из сектора Газа. Люди попали в большую беду: мы сами проходили три войны и эвакуацию, теперь я как встречающий, и это приятно. То, что они пережили сейчас, – это, конечно, страшно и очень тяжело. Потому что, смотря по телевизору, – это какое-то варварство, других слов нет. Люди превратились в зверей: погибшие дети, младенцы, старики, женщины беременные – это мясорубка, кровь, мясо, жертвы среди простого населения. Не все же поддерживают ХАМАС", – добавила она. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, палестина, сектор газа, хамас