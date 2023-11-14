https://ria.ru/20231114/gaz-1909290629.html

Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года

Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года - РИА Новости, 14.11.2023

Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года

Около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T09:39

2023-11-14T09:39

2023-11-14T09:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь - октябрь оценили состояние около 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на сегодняшний день в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что в соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://realty.ria.ru/20230926/mosgaz-1898471477.html

https://realty.ria.ru/20230606/gaz-1875754576.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков