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Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года - РИА Новости, 14.11.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:39 14.11.2023
https://ria.ru/20231114/gaz-1909290629.html
Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года
Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года - РИА Новости, 14.11.2023
Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года
Около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T09:39
2023-11-14T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь - октябрь оценили состояние около 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на сегодняшний день в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - пояснил Бирюков. Он подчеркнул, что в соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
https://realty.ria.ru/20230926/mosgaz-1898471477.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года

Бирюков: специалисты проверили около 80% газовых плит в Москве с начала года

© РИА Новости / Александр КряжевСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Около 80% газовых плит, установленных в квартирах москвичей, прошли плановую проверку в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь - октябрь оценили состояние около 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки", - сказал Бирюков.
Проверка газового оборудования в квартире
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Заммэра рассказал, что на сегодняшний день в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что в соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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