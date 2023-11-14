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Киев заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну - РИА Новости, 15.11.2023
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21:59 14.11.2023 (обновлено: 00:07 15.11.2023)
https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909474670.html
Киев заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну
Киев заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну - РИА Новости, 15.11.2023
Киев заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну
В Киеве суд заочно вынес приговор журналисту международной медиагруппы "Россия сегодня", члену Общественной палаты Армену Гаспаряну, передает агентство... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-14T21:59
2023-11-15T00:07
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве суд заочно вынес приговор журналисту международной медиагруппы "Россия сегодня", члену Общественной палаты Армену Гаспаряну, передает агентство "Укринформ". Сообщается, что Шевченковский районный суд признал его виновным в том числе в "продвижении утверждений о несостоятельности Украины" и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.Сам публицист заявил, что приговор его абсолютно не удивил."Хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое — почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно — всех скопом, за десять минут выносился приговор", — рассказал Гаспарян.По его словам, второй момент касается конфискации имущества."Не знаю, по какой причине Шевченковский районный суд города Киева не в курсе, что согласно указу Зеленского, имущество Гаспаряна на Украине, которого, правда, отродясь не было, было конфисковано в октябре прошлого года", — пояснил журналист.Никакого суда как такового,не было, все в лучших традициях 1937-го года, несмотря на проводимую декоммунизацию, отметил он.&quot;Отношусь с иронией. На моей профессиональной деятельности приговор, надеюсь, никак не скажется. Хотя это, конечно, забавно, потому что мы еще не видели даже решение&quot;, — добавил член ОП.Он уточнил, что узнал о произошедшем из сообщений в интернете, хотя сегодня должно было быть назначено 11-е заседание суда.
https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html
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в мире, украина, армен гаспарян, киев, миа "россия сегодня", общественная палата рф
В мире, Украина, Армен Гаспарян, Киев, МИА "Россия сегодня", Общественная палата РФ
Киев заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну

В Киеве публициста из РФ Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Армен Гаспарян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Киеве суд заочно вынес приговор журналисту международной медиагруппы "Россия сегодня", члену Общественной палаты Армену Гаспаряну, передает агентство "Укринформ".
Сообщается, что Шевченковский районный суд признал его виновным в том числе в "продвижении утверждений о несостоятельности Украины" и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.
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Сам публицист заявил, что приговор его абсолютно не удивил.
"Хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое — почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно — всех скопом, за десять минут выносился приговор", — рассказал Гаспарян.
По его словам, второй момент касается конфискации имущества.
"Не знаю, по какой причине Шевченковский районный суд города Киева не в курсе, что согласно указу Зеленского, имущество Гаспаряна на Украине, которого, правда, отродясь не было, было конфисковано в октябре прошлого года", — пояснил журналист.
Никакого суда как такового,не было, все в лучших традициях 1937-го года, несмотря на проводимую декоммунизацию, отметил он.
«

"Отношусь с иронией. На моей профессиональной деятельности приговор, надеюсь, никак не скажется. Хотя это, конечно, забавно, потому что мы еще не видели даже решение", — добавил член ОП.

Он уточнил, что узнал о произошедшем из сообщений в интернете, хотя сегодня должно было быть назначено 11-е заседание суда.
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