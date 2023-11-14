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В Волгоградской области перекрыли нелегальный канал поставок черной икры
В Волгоградской области перекрыли нелегальный канал поставок черной икры - РИА Новости, 14.11.2023
В Волгоградской области перекрыли нелегальный канал поставок черной икры
Сотрудники УФСБ перекрыли нелегальный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород в Волгоградской области, сообщило УФСБ России по региону. РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T10:26
2023-11-14T10:26
2023-11-14T10:26
происшествия
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Сотрудники УФСБ перекрыли нелегальный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород в Волгоградской области, сообщило УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области... пресечен нелегальный канал поступления в регион черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники задержали членов межэтнической организованной преступной группы с поличным. "При задержании и проведении обысков у подозреваемых из незаконного оборота изъято 40 банок объемом 0,5 литра черной икры белуги и осетра, около полтонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, пять моторных лодок, денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей, полученные браконьерами от незаконной реализации биоресурсов", - сказано в сообщении. Общая стоимость изъятого превышает 15 миллионов рублей. Согласно заключению специалистов, экземпляры рыбы осетровых видов, предположительно, являются дикими. Банки с икрой изготовлены кустарным способом. Кроме того, документы, подтверждающие легальность происхождения и безопасность продукции, отсутствовали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов).
https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html
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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Волгоградской области перекрыли нелегальный канал поставок черной икры
ФСБ: в Волгоградской области перекрыли нелегальный канал поставок черной икры
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости.
Сотрудники УФСБ перекрыли нелегальный канал поставок черной икры и краснокнижной рыбы осетровых пород в Волгоградской области, сообщило УФСБ
России по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области... пресечен нелегальный канал поступления в регион черной икры и рыбы осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативники задержали членов межэтнической организованной преступной группы с поличным.
"При задержании и проведении обысков у подозреваемых из незаконного оборота изъято 40 банок объемом 0,5 литра черной икры белуги и осетра, около полтонны рыбы осетровых видов, 650 браконьерских орудий лова, пять моторных лодок, денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей, полученные браконьерами от незаконной реализации биоресурсов", - сказано в сообщении. Общая стоимость изъятого превышает 15 миллионов рублей.
Согласно заключению специалистов, экземпляры рыбы осетровых видов, предположительно, являются дикими. Банки с икрой изготовлены кустарным способом. Кроме того, документы, подтверждающие легальность происхождения и безопасность продукции, отсутствовали.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов).
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