Рейтинг@Mail.ru
МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией - РИА Новости, 14.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 14.11.2023 (обновлено: 16:54 14.11.2023)
https://ria.ru/20231114/finlyandiya-1909352642.html
МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией
МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией - РИА Новости, 14.11.2023
МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией
Министерство внутренних дел Финляндии может ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, сообщила глава ведомства Мари... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T13:33
2023-11-14T16:54
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909358669_233:582:2839:2048_1920x0_80_0_0_096a50a14056fba68784f9dcdb2d330e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии может ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, сообщила глава ведомства Мари Рантанен."МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — уточнила министр.Рантанен пояснила, что такое решение власти Финляндии могут принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России. По ее словам, Хельсинки и Москва обсуждали этот вопрос, но "желаемого результата" не достигли.О готовности закрыть все КПП на границе позднее заявил и премьер-министр страны Петтери Орпо."Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран. — Прим. ред.) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий. — Прим. ред.). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", — сказал глава правительства.Как сообщали финские пограничники, в последнее время растет количество граждан африканских и ближневосточных стран, прибывающих на границу со стороны России без документов, и запрашивающих убежище.Отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости, принадлежащей россиянам. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html
https://ria.ru/20231030/finlyandiya-1906250918.html
https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909358669_916:552:2911:2048_1920x0_80_0_0_d0d535f1ad930fe7b1e01b870e04e129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией

Финляндия закроет или ограничит работу КПП на границе с Россией из-за мигрантов

© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOПограничный пункт "Светогорск" на российско-финской границе
Пограничный пункт Светогорск на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Пограничный пункт "Светогорск" на российско-финской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии может ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, сообщила глава ведомства Мари Рантанен.
"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — уточнила министр.
КПП на финско-российской границе в Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз
Вчера, 17:56
Рантанен пояснила, что такое решение власти Финляндии могут принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России. По ее словам, Хельсинки и Москва обсуждали этот вопрос, но "желаемого результата" не достигли.
О готовности закрыть все КПП на границе позднее заявил и премьер-министр страны Петтери Орпо.
"Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран. — Прим. ред.) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий. — Прим. ред.). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", — сказал глава правительства.
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
СМИ сообщили о планах США заключить оборонное соглашение с Финляндией
30 октября, 17:39
Как сообщали финские пограничники, в последнее время растет количество граждан африканских и ближневосточных стран, прибывающих на границу со стороны России без документов, и запрашивающих убежище.
Отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости, принадлежащей россиянам. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
"Несерьезно": в Финляндии подняли на смех забор на границе с Россией
28 октября, 01:33
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала