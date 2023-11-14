https://ria.ru/20231114/finlyandiya-1909352642.html

МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией

МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией - РИА Новости, 14.11.2023

МВД Финляндии предложило закрыть пункты пересечения границы с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии может ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, сообщила глава ведомства Мари... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T13:33

2023-11-14T13:33

2023-11-14T16:54

в мире

финляндия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909358669_233:582:2839:2048_1920x0_80_0_0_096a50a14056fba68784f9dcdb2d330e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии может ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, сообщила глава ведомства Мари Рантанен."МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — уточнила министр.Рантанен пояснила, что такое решение власти Финляндии могут принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России. По ее словам, Хельсинки и Москва обсуждали этот вопрос, но "желаемого результата" не достигли.О готовности закрыть все КПП на границе позднее заявил и премьер-министр страны Петтери Орпо."Россия изменила свое поведение и позволяет этим людям (из третьих стран. — Прим. ред.) пересекать границу без документов. Именно из-за этого изменения был начат строгий мониторинг и подготовка. Теперь все зависит от того, как продолжится развитие (событий. — Прим. ред.). При необходимости мы можем очень быстро отреагировать. Мы хотим гарантировать безопасность границ Финляндии", — сказал глава правительства.Как сообщали финские пограничники, в последнее время растет количество граждан африканских и ближневосточных стран, прибывающих на границу со стороны России без документов, и запрашивающих убежище.Отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости, принадлежащей россиянам. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html

https://ria.ru/20231030/finlyandiya-1906250918.html

https://ria.ru/20231028/finlyandiya-1905758576.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия