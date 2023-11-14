https://ria.ru/20231114/f-16-1909449437.html

Боррель ответил на вопрос об отправке F-16 на Украину

Боррель ответил на вопрос об отправке F-16 на Украину - РИА Новости, 14.11.2023

Боррель ответил на вопрос об отправке F-16 на Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не имеет информации о том, когда первые F-16 окажутся на Украине. РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T19:05

2023-11-14T19:05

2023-11-14T19:05

специальная военная операция на украине

украина

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не имеет информации о том, когда первые F-16 окажутся на Украине. "Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время, никто не отправит пилотов управлять самолетами без полной подготовки", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909325271.html

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украина, в мире, жозеп боррель, f-16, нато